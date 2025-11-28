快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

聯合新聞網／ 玩股網
專家看好海韻電與宏遠證於12月的行情。台股示意圖／中央社
專家看好海韻電與宏遠證於12月的行情。台股示意圖／中央社

【文．玩股華安】

台股自四月中以後一路走強，如今已來到 27,500 點 附近的位置。指數創高後，盤面上許多個股也跟著來到相對高檔，投資人開始面臨一個共同難題：在這種位置，還有哪些位階相對低、又具備優勢的股票可以選？讓我根據歷史數據，用統計的方式找出「十二月易漲股」，看看哪些個股在十二月具有「高機率上漲」與「相對亮眼的平均漲幅」。

近二十年與十年的12月數據：海韻電宏遠證的漲幅統計

若只觀察十二月的表現：海韻電（6203）在過去二十年（2005–2024）上漲機率為75%，十二月平均漲幅為6.5%。若將時間縮小至近十年（2015–2024），十二月上漲機率約為 70%，十二月平均漲幅為 2.22%。

宏遠證（6015）在十二月的表現：近二十年（2005–2024），宏遠證十二月上漲機率高達 85%，平均漲幅為 8.67%。

若看近十年，宏遠證十二月的上漲機率為 80%，平均漲幅則為 5.34%。

從純統計角度出發，宏遠證的十二月表現優於海韻電，但近期海韻電股價完成長達一年的底部型態。

而它正站在一個從 PC 電源供應器跨向 AI 新時代的轉折點。

海韻電（6203）：穩健的高殖利率定存股

海韻電長期是全球 PC 電源供應器的品牌，以耐用度、轉換效率、穩定性著稱，並以自有品牌為主，近二十年來平均殖利率更高達5.93%，屬於一檔近十五年來相當穩定的定存型股，但疫情以後，獲利出現了飆升。

疫情需求爆發 → 庫存調整→再遇AI行情→ 庫存調整→2025下半年再次回升

疫情期間，居家辦公與電競設備需求大幅增加，高階 PC 電源供應器出現前所未見的拉貨潮，當時也搭上虛擬貨幣挖礦熱潮，甚至有網友稱海韻電的電源供應器怎麼樣也操不爆！相當滿意，當時海韻電的毛利率、營益率同步跳升，EPS 飆出高峰。

然而疫情過後的超前拉貨，也造成市場庫存過量，且2022年挖礦效益開始降低，板卡拋售潮，讓海韻電獲利下滑，但之後AI行情啟動。

高階 GPU 換代潮： 2023 年是許多新一代高階顯示卡（如 NVIDIA RTX 40 系列）大量推出的年份。

這些新顯卡的功耗大幅提升，直接推動了 1000W}以上高瓦數電源供應器的換機需求，使得海韻電在 2023年股價再次上攻。

但 2024年由於PC市場需求低迷，以及上半年遭遇一段去庫存壓力，雖然高瓦數電源是趨勢，但其在海韻電整體營收中的佔比仍低，使股價開始下跌，直至2025年隨著海韻電AI比重開始提升，輝達RTX 50系列GPU供貨放量，股價再次贏來轉機。

AI 帶來的電力需求暴衝：高瓦數電源成為新藍海

AI 模型越大，需要的 GPU 越多，單張 GPU 的耗電量從 200W、300W，拉升到 500W、700W 甚至更高。

多 GPU 的工作站與推論伺服器，整台機器的耗電量往往超過 2000W～3000W。

海韻電已量產 2200W 電源產品，新推出的高階 FOCUS 系列 進入高瓦數市場，3200W PRIME PX 即將在 2025 年底推出，新品具備支援多張 GPU 的 12V-2x6（新一代 16pin），並且能處理下一代 AI 工作站與邊緣運算設備的功率需求

2025年海韻電毛利、營益率回升，基本面好轉！

觀察 2025 年最新三季財報：

2025 Q1 EPS：1.83 元

2025 Q2 EPS：-1.00 元（受到業外匯率因素拖累）

2025 Q3 EPS：2.45 元

累計前三季 EPS 約 3.28 元，且毛利率已回升至 35% 以上、營益率重返 20% 上，公司在度過前幾季庫存調整後，本業獲利能力正在全面恢復，毛利結構也回到疫情期間那段高峰水準。

海韻電爆發點：十二月只是起點 最強行情落在「十二月至六月」

過去 20 年的歷史資料回測，海韻電最強的一段行情，其實幾乎都發生在十二月至隔年六月的六個月期間，雖然上漲機率降至 70%，但平均漲幅相當高，近 20 年（2005–2024）十二月至六月累計平均上漲 23.20%。

宏遠證與海韻電皆擁有十二月偏多的規律，但海韻電的並不只是十二月易漲股，它還是一家二十年殖利率達 5.9%的定存股，如今更受惠於 AI 電力升級潮。

隨著高瓦數電源成為 AI 工作站與邊緣運算的必備規格，加上 2025 年毛利率回升、營益率重返 20% 上方，成為投資人在十二月值得留意的個股之一。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：十二月易漲股：海韻電、宏遠證勝率高！20年統計海韻電行情能延續到這時！

台股 虛擬貨幣 宏遠證 海韻電

玩股網

追蹤

相關新聞

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

台股自四月中以後一路走強，如今已來到 27,500 點 附近的位置。指數創高後，盤面上許多個股也跟著來到相對高檔，投資人開始面臨一個共同難題：在這種位置，還有哪些位階相對低、又具備優勢的股票可以選？讓我根據歷史數據，用統計的方式找出「十二月易漲股」，看看哪些個股在十二月具有「高機率上漲」與「相對亮眼的平均漲幅」。

信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

鴻勁（7769）27日上市蜜月行情超級閃亮，盤中及收盤都寫新高紀錄，掛牌第2天股價依然搶眼，早盤以2,990元開高後再走高，一度衝達...

買股跟著最熱題材、卻老是賠錢！專家揭密媒體手法：散戶應買長期績優股

本文回顧過去五年台股在多個關鍵時點的市場情緒與媒體敘事，從 2020 年疫情初期、2022 年十月低點、到 2025 年的四、五月行情，以及同年九月與十一月的波動。觀察顯示，當媒體在極端悲觀或過度樂觀時，市場價格常出現反向走勢，形成「情緒高點反轉」的模式... 如果你回頭看過去五年，會發現一件很有趣、卻也讓人哭笑不得的現象：每當主流媒體喊得最大聲、情緒最極端的時候，往往就是行情準備反向的轉折點。 市場不會等大家準備好才動，媒體更不會在最低點告訴你「趕快買」，也不會在最高點提醒你「快跑」。所以我乾脆把這幾年的經典時刻抓出來，給你看一次「喊崩盤 → 噴更高」「喊多頭 → 跌更深」的循環戲碼。

台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

台股28日開盤指數上漲11.59點，開盤指數為27,566.12點，指數持續走揚逾百點，越過27,600點。台積電（23...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

台船利空出盡「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試股價反彈

台船（2208）營運面再傳好消息，27日宣布「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試，然而股價則利多不漲，28日一度開低，隨著布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。