台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

【文．玩股華安】

台股自四月中以後一路走強，如今已來到 27,500 點 附近的位置。指數創高後，盤面上許多個股也跟著來到相對高檔，投資人開始面臨一個共同難題：在這種位置，還有哪些位階相對低、又具備優勢的股票可以選？讓我根據歷史數據，用統計的方式找出「十二月易漲股」，看看哪些個股在十二月具有「高機率上漲」與「相對亮眼的平均漲幅」。

近二十年與十年的12月數據：海韻電與宏遠證的漲幅統計

若只觀察十二月的表現：海韻電（6203）在過去二十年（2005–2024）上漲機率為75%，十二月平均漲幅為6.5%。若將時間縮小至近十年（2015–2024），十二月上漲機率約為 70%，十二月平均漲幅為 2.22%。

宏遠證（6015）在十二月的表現：近二十年（2005–2024），宏遠證十二月上漲機率高達 85%，平均漲幅為 8.67%。

若看近十年，宏遠證十二月的上漲機率為 80%，平均漲幅則為 5.34%。

從純統計角度出發，宏遠證的十二月表現優於海韻電，但近期海韻電股價完成長達一年的底部型態。

而它正站在一個從 PC 電源供應器跨向 AI 新時代的轉折點。

海韻電（6203）：穩健的高殖利率定存股

海韻電長期是全球 PC 電源供應器的品牌，以耐用度、轉換效率、穩定性著稱，並以自有品牌為主，近二十年來平均殖利率更高達5.93%，屬於一檔近十五年來相當穩定的定存型股，但疫情以後，獲利出現了飆升。

疫情需求爆發 → 庫存調整→再遇AI行情→ 庫存調整→2025下半年再次回升

疫情期間，居家辦公與電競設備需求大幅增加，高階 PC 電源供應器出現前所未見的拉貨潮，當時也搭上虛擬貨幣挖礦熱潮，甚至有網友稱海韻電的電源供應器怎麼樣也操不爆！相當滿意，當時海韻電的毛利率、營益率同步跳升，EPS 飆出高峰。

然而疫情過後的超前拉貨，也造成市場庫存過量，且2022年挖礦效益開始降低，板卡拋售潮，讓海韻電獲利下滑，但之後AI行情啟動。

高階 GPU 換代潮： 2023 年是許多新一代高階顯示卡（如 NVIDIA RTX 40 系列）大量推出的年份。

這些新顯卡的功耗大幅提升，直接推動了 1000W}以上高瓦數電源供應器的換機需求，使得海韻電在 2023年股價再次上攻。

但 2024年由於PC市場需求低迷，以及上半年遭遇一段去庫存壓力，雖然高瓦數電源是趨勢，但其在海韻電整體營收中的佔比仍低，使股價開始下跌，直至2025年隨著海韻電AI比重開始提升，輝達RTX 50系列GPU供貨放量，股價再次贏來轉機。

AI 帶來的電力需求暴衝：高瓦數電源成為新藍海

AI 模型越大，需要的 GPU 越多，單張 GPU 的耗電量從 200W、300W，拉升到 500W、700W 甚至更高。

多 GPU 的工作站與推論伺服器，整台機器的耗電量往往超過 2000W～3000W。

海韻電已量產 2200W 電源產品，新推出的高階 FOCUS 系列 進入高瓦數市場，3200W PRIME PX 即將在 2025 年底推出，新品具備支援多張 GPU 的 12V-2x6（新一代 16pin），並且能處理下一代 AI 工作站與邊緣運算設備的功率需求

2025年海韻電毛利、營益率回升，基本面好轉！

觀察 2025 年最新三季財報：

2025 Q1 EPS：1.83 元 2025 Q2 EPS：-1.00 元（受到業外匯率因素拖累） 2025 Q3 EPS：2.45 元

累計前三季 EPS 約 3.28 元，且毛利率已回升至 35% 以上、營益率重返 20% 上，公司在度過前幾季庫存調整後，本業獲利能力正在全面恢復，毛利結構也回到疫情期間那段高峰水準。

海韻電爆發點：十二月只是起點 最強行情落在「十二月至六月」

過去 20 年的歷史資料回測，海韻電最強的一段行情，其實幾乎都發生在十二月至隔年六月的六個月期間，雖然上漲機率降至 70%，但平均漲幅相當高，近 20 年（2005–2024）十二月至六月累計平均上漲 23.20%。

宏遠證與海韻電皆擁有十二月偏多的規律，但海韻電的並不只是十二月易漲股，它還是一家二十年殖利率達 5.9%的定存股，如今更受惠於 AI 電力升級潮。

隨著高瓦數電源成為 AI 工作站與邊緣運算的必備規格，加上 2025 年毛利率回升、營益率重返 20% 上方，成為投資人在十二月值得留意的個股之一。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：十二月易漲股：海韻電、宏遠證勝率高！20年統計海韻電行情能延續到這時！