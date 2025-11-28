聽新聞
0:00 / 0:00
星通法說報喜 股價亮燈漲停
關鍵任務通訊解決方案星通（3025）27日舉行法說，看好第4季大單加入，美國基礎建設啟動，未來營運可期，推升28日股價亮燈漲停，股價來到51.2元，一舉突破日、月均線。
近年星通深耕全球電力、自來水、大眾運輸、石油／天然氣、採礦及安全、軍事、國防、警用、航空、海巡等關鍵基礎建設（MCC），同時搶進電信市場。近五年星通來自政府貢獻營收約35%，電力約44%，電信約9%，交通則為7%。
星通董事長葉茂林指出，新一代骨幹設備G7800已經打入11國的電力公司，兩個國家的鐵路及地下鐵，一個國家的天然氣及石油公司及一個國家的電信公司。
今年上半年星通受到美國關稅影響，客戶訂單出貨遞延，上半年約為損益兩平，第3季單季每股純益1.18元，星通表示，第3季營運明顯回溫，第4季來自美國市場大單開始加入出貨，可望推動營運成長。
展望未來，星通指出，排除關稅影響，看好美國基礎建設正開始啟動，包含電力、政府單位及交通基礎建設需求亮眼，尤其電力受AI資料中心帶動，往後幾年都會大幅成長，機場等政府單位及交通基礎建設，也都持續加速建設腳步，都是未來星通成長重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言