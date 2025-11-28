信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

鴻勁（7769）27日上市蜜月行情超級閃亮，盤中及收盤都寫新高紀錄，掛牌第2天股價依然搶眼，早盤以2,990元開高後再走高，一度衝達3,040元， 再創歷史新高價，股王信驊（5274）、健策（3653）、穎崴（6515）、旺矽（6223）也同步創下歷史新高紀錄，信驊一度衝7,185元， 突破7,000元關卡， 創台股新紀錄。

鴻勁曾是興櫃股王，上市掛牌後展開強勁的蜜月行情，一舉躍登第五高價千金股，首日掛牌成交量達4,623張，若是以承銷價1,495元計算，中籤的投資人賣出股票，都進帳百萬元以上，因此可說是創造不少的百萬小富翁。

主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前3季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

美系外資看好鴻勁將是布局AI/HPC測試爆發行情的最佳受益廠商，首次將鴻勁納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看4,000元； 在美系外資喊出4,000元目標價前，外資Aletheia資本的報告同樣看好鴻勁成長空間大，上調鴻勁2026~2027年預估獲利，建議「買進」，目標價由2,500元調高至3,500元，升幅40%。

鴻勁上市第2天，蜜月行情持續亮眼，早盤以2,990元開高後衝達3,040元，再創歷史新高價， 盤中漲幅逾1%；鴻勁之外，股王信驊、健策、穎崴、旺矽也同步創下歷史新高紀錄。