信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

鴻勁（7769）27日上市蜜月行情超級閃亮，盤中及收盤都寫新高紀錄，掛牌第2天股價依然搶眼，早盤以2,990元開高後再走高，一度衝達3,040元， 再創歷史新高價，股王信驊（5274）、健策（3653）、穎崴（6515）、旺矽（6223）也同步創下歷史新高紀錄，信驊一度衝7,185元， 突破7,000元關卡， 創台股新紀錄。

鴻勁曾是興櫃股王，上市掛牌後展開強勁的蜜月行情，一舉躍登第五高價千金股，首日掛牌成交量達4,623張，若是以承銷價1,495元計算，中籤的投資人賣出股票，都進帳百萬元以上，因此可說是創造不少的百萬小富翁。

主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前3季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

美系外資看好鴻勁將是布局AI/HPC測試爆發行情的最佳受益廠商，首次將鴻勁納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看4,000元； 在美系外資喊出4,000元目標價前，外資Aletheia資本的報告同樣看好鴻勁成長空間大，上調鴻勁2026~2027年預估獲利，建議「買進」，目標價由2,500元調高至3,500元，升幅40%。

鴻勁上市第2天，蜜月行情持續亮眼，早盤以2,990元開高後衝達3,040元，再創歷史新高價， 盤中漲幅逾1%；鴻勁之外，股王信驊、健策、穎崴、旺矽也同步創下歷史新高紀錄。

信驊 股王

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

台股自四月中以後一路走強，如今已來到 27,500 點 附近的位置。指數創高後，盤面上許多個股也跟著來到相對高檔，投資人開始面臨一個共同難題：在這種位置，還有哪些位階相對低、又具備優勢的股票可以選？讓我根據歷史數據，用統計的方式找出「十二月易漲股」，看看哪些個股在十二月具有「高機率上漲」與「相對亮眼的平均漲幅」。

信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

鴻勁（7769）27日上市蜜月行情超級閃亮，盤中及收盤都寫新高紀錄，掛牌第2天股價依然搶眼，早盤以2,990元開高後再走高，一度衝達...

買股跟著最熱題材、卻老是賠錢！專家揭密媒體手法：散戶應買長期績優股

本文回顧過去五年台股在多個關鍵時點的市場情緒與媒體敘事，從 2020 年疫情初期、2022 年十月低點、到 2025 年的四、五月行情，以及同年九月與十一月的波動。觀察顯示，當媒體在極端悲觀或過度樂觀時，市場價格常出現反向走勢，形成「情緒高點反轉」的模式... 如果你回頭看過去五年，會發現一件很有趣、卻也讓人哭笑不得的現象：每當主流媒體喊得最大聲、情緒最極端的時候，往往就是行情準備反向的轉折點。 市場不會等大家準備好才動，媒體更不會在最低點告訴你「趕快買」，也不會在最高點提醒你「快跑」。所以我乾脆把這幾年的經典時刻抓出來，給你看一次「喊崩盤 → 噴更高」「喊多頭 → 跌更深」的循環戲碼。

台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

台股28日開盤指數上漲11.59點，開盤指數為27,566.12點，指數持續走揚逾百點，越過27,600點。台積電（23...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

台船利空出盡「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試股價反彈

台船（2208）營運面再傳好消息，27日宣布「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試，然而股價則利多不漲，28日一度開低，隨著布局...

