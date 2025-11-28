買股跟著最熱題材、卻老是賠錢！專家揭密媒體手法：散戶應買長期績優股

本文回顧過去五年台股在多個關鍵時點的市場情緒與媒體敘事，從 2020 年疫情初期、2022 年十月低點、到 2025 年的四、五月行情，以及同年九月與十一月的波動。觀察顯示，當媒體在極端悲觀或過度樂觀時，市場價格常出現反向走勢，形成「情緒高點反轉」的模式...

如果你回頭看過去五年，會發現一件很有趣、卻也讓人哭笑不得的現象：每當主流媒體喊得最大聲、情緒最極端的時候，往往就是行情準備反向的轉折點。

市場不會等大家準備好才動，媒體更不會在最低點告訴你「趕快買」，也不會在最高點提醒你「快跑」。所以我乾脆把這幾年的經典時刻抓出來，給你看一次「喊崩盤 → 噴更高」「喊多頭 → 跌更深」的循環戲碼。

2020 年五月的情緒可以用「半個市場都覺得只是逃命波」來形容。

疫情剛爆發時，台股從年初 12,000 多點一路砍到 8,523 點，媒體找專家上節目討論「股災是否只是開始」、問卷調查也有八成以上民眾回答「現在不是投資股票的好時機」。

但就在這種人人怕到不敢買的五月，指數其實已經從低點反彈超過兩千點，後面一年更直接推到 18,000 以上。

那時候的主流論述是疫情會拖累全球經濟、股市反彈只是死貓跳，但真正的行情就是在這種極度悲觀下啟動，完全不等媒體喊完。

到了 2022 年十月，情緒悲觀的程度比 2020 年更誇張。

台股從年初一路跌到 12,629 點，跌幅超過三成，媒體天天在講「台股全球獨崩」、「下跌還沒結束」，專家還補上「現在不是底部」。

那時整個市場彷彿認定還會破萬二、甚至回到更深的熊市，結果低點就在十月底。從那裡往上，台股一路反彈到 17,000 多點，等市場大喊「終於安全」時，早已錯過三千多點的行情。十月那些悲觀標題，事後看根本就是多頭的起跑槍。

再看 2025 年五月，其實真正的恐慌發生在前一個月。

川普關稅宣布後，台股在四月暴跌 2,065 點，創史上最大單日跌點，媒體滿版都是「股災 2.0」、「最慘一日」、分析師開始重講 2008 的故事。

三月底有專題直接問「快要股災了嗎？」還把歷史九大崩盤拿出來比對。但市場的走法再一次反指標：五六月本來被說成「要小心第二波下殺」，卻從 17,000 附近一路拉到 20,000、22,000、甚至 26,000 以上。五月的市場氛圍仍舊充滿「不確定感」，但行情就是不管你怕不怕、漲給你看。

接下來是 2025 年九月，這段幾乎是「高檔震盪＋媒體嚇人」的教科書。

九月底某天台股早盤創新高、午後大幅拉回，新聞立刻用「大跌原因找到了」做標題，專家也開始提醒風險、暗示市場過熱。

問題是九月的那次回檔其實只是創高後的短暫休息，真正的大噴發發生在十月，指數從 26,000 多一路衝破 27,000、再創 27,600 以上的新天價。九月那波「台股大跌」的恐慌，在事後看完全只是正常震盪，但當下媒體的敘事卻又一次讓大量投資人錯失後面的主升段。

最後來到 2025 年十一月，這次則是反過來：媒體喊多、行情反而跌給你看。

十月台股創高、證交稅爆大量，新聞不停形容「投資氣氛熱絡」、「年底行情可期」，投信也照慣例提出「11 到隔年 2 月通常是多頭旺季」。結果加密貨幣暴跌引爆全球風險情緒，台股十一月先跌將近 400 點，又補一根 500 點的大黑 K，把十月的榮景一口氣殺回來。

這就是典型的「大家都在講會漲」，市場卻告訴你：漲完了。

再說到近期，你會發現一個更可怕的現實：媒體不是在幫你賺錢，而是在幫市場找最後一批買單的人，這也是為什麼大家看新聞越多就虧越多的實況。

哪個題材有量、有話題、點閱率高，鏡頭就往哪裡靠，包含那些專欄，至於你是買在起漲還是買在尾巴，老實說根本不在他們考量範圍內。

因為大家要的是流量，把你們這些韭菜的注意力吸走，社群平台就可以賺流量的錢，媒體也賺到廣告曝光的錢，機構也賺到會員費，至於你要不要賺錢？沒人在乎啦，甚至說一句不客氣的，你最好慘賠到哭！

因為這樣就需要找更多浮木來救你，管他是什麼牛鬼蛇神，當你在股海快要沉下去，他們就給你伸出財經的援手，只不過那是一隻狼的手，拉上來你就會知道，等著變成「俎上肉」。

不要說我亂扯，這兩年每一波的「主流熱門股」幾乎都演同一齣戲：先喊爽、再漲一段、散戶衝進去、然後開始洗、主力再拉上去讓散戶賣飛、最後散戶回去被主力倒貨，最後就是換下一個。

最早是債券，2023年之後利率高到嚇人，債券價格被打到低檔，開始有人說「一生一次的債券甜蜜點」，一堆債券ETF被包裝成存股神器，甚至好意思說那是送分題，所以我2022年就在這個專欄告訴大家「債券沒用」，也是台灣第一個這麼說的，因為我不是靠行的機構或者相關產業，加上本身就有超過十年以上的穩健投資獲利，當然可以說真話。

回到債券這個議題，等各大節目開始教你怎麼「退休領息」、怎麼「買債度過通膨」，價格其實已經殺了一大截，最後推薦的達人也跑了，甚至說我也虧錢啊！不然你想怎麼樣？然後隔天就說賣債換ETF。

所以再來就輪到高股息ETF，從0056到後面一串009XX，媒體每天在比「誰殖利率比較高、誰配比較多」，散戶根本不看成分股和配息來源，只看哪一檔新聞講得最兇，錢就往哪裡塞，結果很多人買在高檔，配了幾趴股息，價差一回吐，整體報酬還是不怎麼樣。

接著在今年五月開始，大家進入台積電宇宙，整個市場幾乎只剩一個標的，從「護國神山」到「AI 永動機」，每天開盤前都是台積電目標價調升、外資報告喊到天邊，市值型ETF也順勢被捧上神壇，「不會選股就買 0050、006208，跟著大盤走」變成標準答案。

問題是，當所有人都盯著同一檔、同一組 ETF，任何風吹草動都會被放大，漲的時候覺得自己聰明，跌個一千點又開始怪行情太壞，完全沒有風險報酬、進出節奏的概念。

等台積電熱度稍微退一下，鏡頭馬上轉去散熱族群。什麼AI機殼、機櫃、水冷、冷卻方案，講得好像不買就錯過下一個台積電一樣。

節目上直接秀某檔散熱股三個月漲幾倍，故事永遠只講到「為什麼漲得合理」，很少有人提醒你本益比已經飆到幾十倍、獲利有沒有真的跟上。等到散熱開始高檔爆量震盪，新的主流就準備接棒了。

現在輪到記憶體族群，我只想說，你們煩不煩啊？長期虧錢長期追熱門股很好玩嗎？

從「AI 伺服器需要更多 DRAM、HBM」、「庫存調整結束、進入大多頭循環」，到「記憶體已經是這一波最後一塊拼圖」，你會發現劇本幾乎一模一樣：先挑一個產業故事，找幾檔代表股，把過去幾個月的漲幅畫出來，告訴你這只是「第一波」，真正的主升段還在後面。

投資人看了幾集節目、刷了幾篇社群貼文，就開始相信「現在不追以後買不到」，完全忘記自己前面在債券、高股息 ETF、散熱身上也用過同一套邏輯，如果大家有耐心一點，去研究上次記憶體缺貨漲價潮，跟這次絕對有87%像。

說穿了，這兩年台灣股市的主旋律就是：漲什麼，媒體就講什麼；媒體講什麼，韭菜就去盯什麼。

大家盯的不是資產配置，不是風險控管，不是自己口袋裡的現金流，而是今天哪一檔上新聞、哪一個族群被說是「主流」。等到你終於被洗腦成功，下定決心「這次要勇敢一點」，通常也剛好買在故事最漂亮、風險最大的位置。

難怪大多數人覺得自己「有在關心財經新聞、也有在投資」，帳上卻永遠賺不到什麼錢。

接下來，我想換個角度跟你談一件更殘酷、但也更實用的事：如果你不想再當那個最後一棒的韭菜，到底應該怎麼做？這有兩大方向。

首先第一個，就是找一個十年不變的投資策略，這個策略可以讓你安心睡覺、吃飯，不會因為崩盤而影響生活。

再來是投資標的，既然單位是十年以上，你就不會理那些整天蹭熱度的內容或新聞媒體，因為根本都沒用，從上面機構看法可知，他們連下週都預測不準，準確率比氣象局還低，你會信喔？那只能說什麼樣的內容就會吸引什麼樣的人而已。

回過頭來說，結合以上兩點，你該找的應該是十年以上都不容易改變的東西，例如長期投資績優股。

注意喔，我說的是績優股，就是公司能長期賺錢的那種，而且獲利不受長期的景氣影響，甚至你會說財報造假，那就去找一些會計師也懶得造假的財報，好比無聊產業的統一（1216），沒有什麼話術也沒有夢想的老牌食品龍頭，請問誰要蠢到幫他們造假？

就算造假了股價也不太會動，因為題材面都在科技業也輪不到無聊公司！連續配股配息超過40年以上，這種食品公司有需要造假嗎？連地溝油他們都不屑做了，什麼金融海嘯還是川普？乾他們屁事對吧？甚至還可以抗通膨。

而且新聞媒體有夠少人會講這個，大概頻率就是每年漲一次才報一次股價而已，尤其外資這幾年連續賣超讓股價不振，這就是我說的，投資十年以上的最佳典範之一，每年穩定抗通膨，時間一到就是領股息，越領越多。

至於自己錢太少的，不要幻想股票飆漲，問題在於你自己買太少，自己錢不夠就要檢討，不是檢討股票沒漲，而是請多賺錢來投資。

深究媒體訊號與散戶投資行為：台股循環與熱門題材的近五年回顧。