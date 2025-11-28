快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股28日開盤指數上漲11.59點，開盤指數為27,566.12點，指數持續走揚逾百點，越過27,600點。台積電（2330）開盤價1,440元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數連四漲重登月線，短期均線架構持續朝多方扭轉，但線型已出現連續三個上漲缺口，仍須留意出現短壓可能。逢回布局短多題材股，依據短線技術面順勢操作因應。

操作題材可留意：

1.Gemini 3異軍突起，TPU概念股多頭表態─Google憑藉Gemini 3模型與自研TPU晶片，在AI戰局中快速崛起，不僅先前已跟Anthropic簽訂合約，將供應最多100萬顆TPU晶片；同時傳出Meta正與Google洽談，計畫在未來幾年內大量部署Google的TPU，激勵相關概念股短多增溫。

2.賴總統加碼1.25兆元，軍工概念股迎商機─賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，用於提升非對稱戰力，由於加計該特別預算後,整體國防預算仍未達到2023年GDP的5%目標，預期中長期預算還會持續上調，將為相關軍工概念股持續挹注商機。

美股周四（27日）休市，根據全美零售聯盟預估，27日感恩節到網購星期一的五天期間，購物人數將達到1.869億人的歷史新高，比去年增加逾300萬人，但受川普關稅政策，零售商提供的折扣優惠變少，消費者也可能縮減開銷。

三大法人周四集中市場合計買超240.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超134.5億元，投信買超76.4億元，自營商（自行買賣）買超8.7億元，自營商（避險）買超20.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少195口至4,360口，其中，外資淨空單減少696口至27,961口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,499口至2,143口。

選擇權未平倉量部分，11月F4大量區買權OI落在27,700點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.42上升至1.53。VIX指數下降0.87至23.84。外資台指期買權淨金額0.98億元 ; 賣權淨金額0億元。整體選擇權籌碼面偏多。

概念股 外資 台股 台積電

延伸閱讀

台股主動式ETF 人氣飆

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

預期AI需求延續、資金行情熱 法人：台股明年3萬點「起跳價」

黃仁勳又來了！現身台北購物 今年第五度訪台行程再掀關注

相關新聞

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

台股自四月中以後一路走強，如今已來到 27,500 點 附近的位置。指數創高後，盤面上許多個股也跟著來到相對高檔，投資人開始面臨一個共同難題：在這種位置，還有哪些位階相對低、又具備優勢的股票可以選？讓我根據歷史數據，用統計的方式找出「十二月易漲股」，看看哪些個股在十二月具有「高機率上漲」與「相對亮眼的平均漲幅」。

信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

鴻勁（7769）27日上市蜜月行情超級閃亮，盤中及收盤都寫新高紀錄，掛牌第2天股價依然搶眼，早盤以2,990元開高後再走高，一度衝達...

買股跟著最熱題材、卻老是賠錢！專家揭密媒體手法：散戶應買長期績優股

本文回顧過去五年台股在多個關鍵時點的市場情緒與媒體敘事，從 2020 年疫情初期、2022 年十月低點、到 2025 年的四、五月行情，以及同年九月與十一月的波動。觀察顯示，當媒體在極端悲觀或過度樂觀時，市場價格常出現反向走勢，形成「情緒高點反轉」的模式... 如果你回頭看過去五年，會發現一件很有趣、卻也讓人哭笑不得的現象：每當主流媒體喊得最大聲、情緒最極端的時候，往往就是行情準備反向的轉折點。 市場不會等大家準備好才動，媒體更不會在最低點告訴你「趕快買」，也不會在最高點提醒你「快跑」。所以我乾脆把這幾年的經典時刻抓出來，給你看一次「喊崩盤 → 噴更高」「喊多頭 → 跌更深」的循環戲碼。

台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

台股28日開盤指數上漲11.59點，開盤指數為27,566.12點，指數持續走揚逾百點，越過27,600點。台積電（23...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

台船利空出盡「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試股價反彈

台船（2208）營運面再傳好消息，27日宣布「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試，然而股價則利多不漲，28日一度開低，隨著布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。