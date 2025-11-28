台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

台股28日開盤指數上漲11.59點，開盤指數為27,566.12點，指數持續走揚逾百點，越過27,600點。台積電（2330）開盤價1,440元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數連四漲重登月線，短期均線架構持續朝多方扭轉，但線型已出現連續三個上漲缺口，仍須留意出現短壓可能。逢回布局短多題材股，依據短線技術面順勢操作因應。

操作題材可留意：

1.Gemini 3異軍突起，TPU概念股多頭表態─Google憑藉Gemini 3模型與自研TPU晶片，在AI戰局中快速崛起，不僅先前已跟Anthropic簽訂合約，將供應最多100萬顆TPU晶片；同時傳出Meta正與Google洽談，計畫在未來幾年內大量部署Google的TPU，激勵相關概念股短多增溫。

2.賴總統加碼1.25兆元，軍工概念股迎商機─賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，用於提升非對稱戰力，由於加計該特別預算後,整體國防預算仍未達到2023年GDP的5%目標，預期中長期預算還會持續上調，將為相關軍工概念股持續挹注商機。

美股周四（27日）休市，根據全美零售聯盟預估，27日感恩節到網購星期一的五天期間，購物人數將達到1.869億人的歷史新高，比去年增加逾300萬人，但受川普關稅政策，零售商提供的折扣優惠變少，消費者也可能縮減開銷。

三大法人周四集中市場合計買超240.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超134.5億元，投信買超76.4億元，自營商（自行買賣）買超8.7億元，自營商（避險）買超20.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少195口至4,360口，其中，外資淨空單減少696口至27,961口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,499口至2,143口。

選擇權未平倉量部分，11月F4大量區買權OI落在27,700點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.42上升至1.53。VIX指數下降0.87至23.84。外資台指期買權淨金額0.98億元 ; 賣權淨金額0億元。整體選擇權籌碼面偏多。