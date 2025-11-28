台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

美國聯準會12月降息預期持續升溫，加上AI指標股輝達股價反彈帶動下，台股昨（27）日開高收高，終場上漲144點、收27,554點，不但重新站上月線大關，更站上所有均線，累計本周以來已大漲逾千點，行情有再啟多頭機會。

展望後市，法人認為，台股年底前有望再創歷史新高，主因有三。其一是技術指標翻多，如KD已低檔反轉向上；其二是台股企業明年獲利成長看俏，預估年增將達二位數；三為降息引動資金大潮即將到來，將為多頭動能添柴加薪。

法人看台股後市

近期市場已經陸續感受資金回流，三大法人昨同步站在買方，共計買超台股240.3億元。

其中外資買超134.5億元，連三買、累計買超322.1億元；投信買超76.4億元，連二買、累計買超196.6億元；自營商買超29.3億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超51.9億元。

台股昨日在市場搶反彈買盤持續進場加持，加上法人銀彈挹注，帶動指數開高收高，終場上漲0.5%，成交量雖微減至5,065億元，呈現價漲量縮態勢，但仍順利收復月線失土，指數連四漲、累計大漲1,119點，漲幅4%。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，昨日台股開高走高，延續本周漲勢，目前技術指標KD已低檔反轉向上，且K與D值開口擴大，顯示反彈向上動能強勁。

從基本面來看，由於預期明年台股企業獲利年增率將達二成，基本面表現將成為台股續攻的有力靠山，使台股「有基之彈」；加上降息循環啟動，新一波的資金潮即將到來，將為多頭增添動能，因此後市正向樂觀。