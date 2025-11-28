台積盤後鉅額交易溢價8%

近期市場因美12月降息預期變動，出現大幅震盪。非農就業數據從前月修正值減少0.4萬人，回升至增加11.9萬人，遠超市場預估的5.1萬人。休閒及餐飲業就業結構亦優於預期，但9月失業率由4.3%微升至4.4%，顯示就業市場仍具風險。即使12月未見降息，但2026年降息循環仍將延續。

2025-11-28 01:12