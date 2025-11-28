台積盤後鉅額交易溢價8%

快訊

台積電（2330）昨（27）日股價雖小跌5元收1,435元，但盤後鉅額配對交易最高價卻達1,549.25元、成交張數30張，高於現貨收盤價約8%。法人指出，若以該盤後配對價格與正常交易時間收盤價價差，換算加權指數漲幅將有約1,006點空間，相當指數可達28,560點，是否意味台股可望重新挑戰歷史高點28,554點受到關注。

台積電昨日股價開高走低翻黑，早盤一度攻上1,455元大漲15元站上月線，惟最後在外資逢高調節下，終場以1,435元小跌5元作收。

總計台積電昨日共有八筆盤後鉅額交易，總成交張數1,168張、總成交金額16.875億元，平均每股價格1,444.81元，較收盤價高出9.81元。

預期AI需求延續、資金行情熱 法人：台股明年3萬點「起跳價」

邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀，3萬點成為「起跳價」。統計至目前對台股明年高點預估，以...

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

美國聯準會12月降息預期持續升溫，加上AI指標股輝達股價反彈帶動下，台股昨（27）日開高收高，終場上漲144點、收27,...

好威！鴻勁一天狂漲1,445元 刷新五紀錄

半導體封測設備大廠鴻勁精密掛牌上市，刷新台股史上五大紀錄，繼IPO總承銷金額、競拍均價、申購總金額創新高後，昨（27）日...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

就市論勢／散熱、HVDC 供應鏈 有勁

近期市場因美12月降息預期變動，出現大幅震盪。非農就業數據從前月修正值減少0.4萬人，回升至增加11.9萬人，遠超市場預估的5.1萬人。休閒及餐飲業就業結構亦優於預期，但9月失業率由4.3%微升至4.4%，顯示就業市場仍具風險。即使12月未見降息，但2026年降息循環仍將延續。

