台積盤後鉅額交易溢價8%
台積電（2330）昨（27）日股價雖小跌5元收1,435元，但盤後鉅額配對交易最高價卻達1,549.25元、成交張數30張，高於現貨收盤價約8%。法人指出，若以該盤後配對價格與正常交易時間收盤價價差，換算加權指數漲幅將有約1,006點空間，相當指數可達28,560點，是否意味台股可望重新挑戰歷史高點28,554點受到關注。
台積電昨日股價開高走低翻黑，早盤一度攻上1,455元大漲15元站上月線，惟最後在外資逢高調節下，終場以1,435元小跌5元作收。
總計台積電昨日共有八筆盤後鉅額交易，總成交張數1,168張、總成交金額16.875億元，平均每股價格1,444.81元，較收盤價高出9.81元。
