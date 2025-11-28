快訊

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

好威！鴻勁一天狂漲1,445元 刷新五紀錄

經濟日報／ 記者黃彥宏李孟珊／台北報導
鴻勁董事長謝旼達。記者曾原信／攝影
鴻勁董事長謝旼達。記者曾原信／攝影

半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）掛牌上市，刷新台股史上五大紀錄，繼IPO總承銷金額、競拍均價、申購總金額創新高後，昨（27）日上市首日，不僅以1,495元創掛牌天價，單日飆漲1,445元也締造個股單日上漲金額新猷。

鴻勁掛牌首日展開強勁蜜月行情，盤中一度飆漲1,505元衝高至3,000元，首日收盤漲幅高達96.6%，大漲1,445元收2,940元，加入「兩千俱樂部」行列，躍居台股第五大千金股，使台股千金股數量增加至26檔。

鴻勁上市寫五大紀錄
鴻勁上市寫五大紀錄

鴻勁掛牌前承銷競拍、申購均造成市場轟動，總承銷金額49.32億元、競拍底價1,930元與競拍均價2,030.37元，再至申購凍結資金2,679億元均為史上第一。

鴻勁昨天大漲1,445元以2,940元作收，改寫台股史上個股單日「上漲金額」新高紀錄。參與申購中籤的投資人，若在首日賣出，最多能大賺約150.5萬元豐厚利潤。

法人分析，鴻勁獲熱烈追捧，主要受惠於其在AI領域的關鍵技術，掌握ATC主動式溫控系統與高併測技術，為高功耗晶片提供測試解決方案，並積極布局矽光子等先進封裝市場，被視為AI時代下的隱形冠軍。累計今年前十月營收239.16億元，年增1.27倍。

隨生成式AI快速滲透資料中心、雲端伺服器與智慧手機、筆電與電動車等終端應用，帶動AI／HPC高功耗晶片測試需求增加，鴻勁正與客戶共同開發多區控溫與因應Micro-Channel Lid等解決方案，以提升AI／HPC晶片測試環境的穩定性。

AI 台股

延伸閱讀

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

馬年台股可望上看三萬點 AI算力供不應求

三大法人聯手買超232億元 台股登月能續強？法人這樣看

台股收盤上漲144點收27,554點重返月線 台積電收1,435元小跌5元

相關新聞

預期AI需求延續、資金行情熱 法人：台股明年3萬點「起跳價」

邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀，3萬點成為「起跳價」。統計至目前對台股明年高點預估，以...

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

美國聯準會12月降息預期持續升溫，加上AI指標股輝達股價反彈帶動下，台股昨（27）日開高收高，終場上漲144點、收27,...

好威！鴻勁一天狂漲1,445元 刷新五紀錄

半導體封測設備大廠鴻勁精密掛牌上市，刷新台股史上五大紀錄，繼IPO總承銷金額、競拍均價、申購總金額創新高後，昨（27）日...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

就市論勢／散熱、HVDC 供應鏈 有勁

近期市場因美12月降息預期變動，出現大幅震盪。非農就業數據從前月修正值減少0.4萬人，回升至增加11.9萬人，遠超市場預估的5.1萬人。休閒及餐飲業就業結構亦優於預期，但9月失業率由4.3%微升至4.4%，顯示就業市場仍具風險。即使12月未見降息，但2026年降息循環仍將延續。

台積盤後鉅額交易溢價8%

台積電昨（27）日股價雖小跌5元收1,435元，但盤後鉅額配對交易最高價卻達1,549.25元、成交張數30張，高於現貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。