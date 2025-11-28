好威！鴻勁一天狂漲1,445元 刷新五紀錄

半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）掛牌上市，刷新台股史上五大紀錄，繼IPO總承銷金額、競拍均價、申購總金額創新高後，昨（27）日上市首日，不僅以1,495元創掛牌天價，單日飆漲1,445元也締造個股單日上漲金額新猷。

鴻勁掛牌首日展開強勁蜜月行情，盤中一度飆漲1,505元衝高至3,000元，首日收盤漲幅高達96.6%，大漲1,445元收2,940元，加入「兩千俱樂部」行列，躍居台股第五大千金股，使台股千金股數量增加至26檔。

鴻勁上市寫五大紀錄

鴻勁掛牌前承銷競拍、申購均造成市場轟動，總承銷金額49.32億元、競拍底價1,930元與競拍均價2,030.37元，再至申購凍結資金2,679億元均為史上第一。

鴻勁昨天大漲1,445元以2,940元作收，改寫台股史上個股單日「上漲金額」新高紀錄。參與申購中籤的投資人，若在首日賣出，最多能大賺約150.5萬元豐厚利潤。

法人分析，鴻勁獲熱烈追捧，主要受惠於其在AI領域的關鍵技術，掌握ATC主動式溫控系統與高併測技術，為高功耗晶片提供測試解決方案，並積極布局矽光子等先進封裝市場，被視為AI時代下的隱形冠軍。累計今年前十月營收239.16億元，年增1.27倍。

隨生成式AI快速滲透資料中心、雲端伺服器與智慧手機、筆電與電動車等終端應用，帶動AI／HPC高功耗晶片測試需求增加，鴻勁正與客戶共同開發多區控溫與因應Micro-Channel Lid等解決方案，以提升AI／HPC晶片測試環境的穩定性。