快訊

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

預期AI需求延續、資金行情熱 法人：台股明年3萬點「起跳價」

經濟日報／ 記者魏興中崔馨方王奐敏／台北報導
邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀。聯合報系資料照
邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀。聯合報系資料照

邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀，3萬點成為「起跳價」。統計至目前對台股明年高點預估，以中信投顧35,000點最高，其次是群益投顧34,000點，排名第三是凱基投顧33,000點。

中信投顧昨（27）日舉行「2026年投資展望說明會」，總經理陳豊丰會後接受採訪時推測，樂觀情境下，台積電明年每股稅後純益（EPS）可望達70~75元，後年有機會挑戰90元以上。若以明、後年EPS約80元推算，台積電股價區間可望上看2,000元，成為推動台股攻高重要引擎。

法人看台股2026年高點
法人看台股2026年高點

AI需求延續、聯準會重啟降息循環帶動資金行情等多重利多帶動下，陳豊丰認為，2026年台股有機會上看35,000點。年底行情正面偏樂觀，若資金動能續強，不排除年底前就有機會挑戰30,000點整數大關。

根據中信投顧預估，2026年台股將呈「先蹲後跳」格局，第1季台股企業獲利增速趨緩並落底，降息暫告段落，呈高檔偏多整理，第2季起隨VR200、新一代ASIC備產開始拉貨，供應鏈營運升溫，指數有望突破創高，第3季延續偏多行情，第4季再創高。

群益投顧日前舉行「2026年投資展望說明會」，總經理范振鴻指出，台灣強勁的基本面支撐指數持續上漲，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，預估2026年台股企業獲利成長21%，2027年獲利預估也將成長14%，樂觀情況下，預期台股2026年底前高點將向上挑戰34,000點。

凱基投顧指出，2026年台股有望重演「微笑曲線」慣性，也就是第1季延續漲勢，第2~3季健康修正，第4季重新轉強。儘管AI股估值偏高，但軍備競賽支撐2026年獲利維持高度成長，獲利年增幅將達20%。

由於AI投資熱潮尚未見頂，凱基投顧預期2026年將延續自2023年以來多頭循環，預估2026年加權指數高點上看33,000點，約當21倍本益比，低點可能下探至25,000點，約當16倍本益比。

至於國泰世華銀行、兆豐投顧則認為，預期在資金寬鬆環境下，加上明後年企業盈餘仍有雙位數成長，因此美、台股市都有再創新高機會，其中台股就有機會突破30,000點大關。

台股 凱基投顧

延伸閱讀

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

馬年台股可望上看三萬點 AI算力供不應求

三大法人聯手買超232億元 台股登月能續強？法人這樣看

相關新聞

預期AI需求延續、資金行情熱 法人：台股明年3萬點「起跳價」

邁入年終，各大機構法人陸續釋出2026年台股展望，一家比一家樂觀，3萬點成為「起跳價」。統計至目前對台股明年高點預估，以...

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

美國聯準會12月降息預期持續升溫，加上AI指標股輝達股價反彈帶動下，台股昨（27）日開高收高，終場上漲144點、收27,...

好威！鴻勁一天狂漲1,445元 刷新五紀錄

半導體封測設備大廠鴻勁精密掛牌上市，刷新台股史上五大紀錄，繼IPO總承銷金額、競拍均價、申購總金額創新高後，昨（27）日...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

就市論勢／散熱、HVDC 供應鏈 有勁

近期市場因美12月降息預期變動，出現大幅震盪。非農就業數據從前月修正值減少0.4萬人，回升至增加11.9萬人，遠超市場預估的5.1萬人。休閒及餐飲業就業結構亦優於預期，但9月失業率由4.3%微升至4.4%，顯示就業市場仍具風險。即使12月未見降息，但2026年降息循環仍將延續。

台積盤後鉅額交易溢價8%

台積電昨（27）日股價雖小跌5元收1,435元，但盤後鉅額配對交易最高價卻達1,549.25元、成交張數30張，高於現貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。