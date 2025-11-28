南亞科爆違約交割4,386萬

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（27）日公告，記憶體大廠南亞科（2408）再度傳出鉅額違約交割事件，此次由群益中壢與中信三重兩家券商據點合計申報違約交割金額高達4,386.6萬元。

這是今年上市個股中發生的第四起個股違約交割事件、上市櫃市場合計的第15起。若南亞科加計25日被申報的2,646.4萬元違約金額，短時間內累計違約交割金額已飆高至7,033.05萬元。不過，儘管總金額逾7,000萬元，但仍低於8月22日由昇貿創下的單日8,729.56萬元違約紀錄，該紀錄為上市櫃今年以來最高違約交割金額。

法人指出，此次違約潮引爆，與南亞科近期股價波動劇烈有關。其股價在近期跌破月線後，25日開高走低，盤中高點曾達156元、低點142元；26日低點更下探至136.5元。值得注意的是，儘管接連爆出違約交割消息，記憶體族群為首，包括南亞科股價昨日卻逆勢大漲6.96％，回升至146元作收。

統計今年上市鉅額違約交割事件有四起，分別為雷虎、昇貿，與南亞科兩起，昇貿金額8,729萬元、雷虎5,876萬元，分居上市櫃違約交割金額前二大。

上櫃市場違約交割紀錄，則有IET-KY、金居各兩件，波若威、華星光、合一、中信美國公債20年ETF、世紀*、新華名列其上，且南亞科單次違約交割金額4,386.6萬元已經超越新華的3,482.16萬元，若合計南亞科兩起為7,033.05萬元，則一舉超越雷虎的違約交割金額。

