國防部500億無人機採購案啟動 這2檔軍工股受惠「數位星光夜視技術」

國防部軍備局生產製造中心27日舉行公開徵求說明會，正式啟動國軍史上規模最大的軍用無人機採購案。總預算高達新台幣500億元，預計在明、後兩年合計採購近5萬架五型新式無人機。法人指出，隨著採購案進入實質洽商階段，具備「數位星光級夜視能力」的關鍵技術，已成為國內廠商能否突圍、取得國家隊門票的核心指標，雷虎（8033）、邑錡（7402）等可望受惠。

本次採購案規格要求全數在台生產、組裝，並全面排除中國大陸製零組件及陸資背景廠商，確立了「台灣無人機軍規級國家隊」的標準。身為台廠整機供應鏈龍頭，雷虎早在2023年便開始將星光夜視功能納入整機設計，具備先發優勢。而在最嚴格的數位星光夜視技術環節。

本土法人指出，目前僅有邑錡取得美國 SIONYX軍規數位星光夜視感光元件的使用授權，並具備感光元件與ISP的整合技術。而邑錡早在2023年就與雷虎科技簽署合作備忘錄（MOU），自行開發無人機三光相機及雲台載具。未來除與雷虎的合作將更緊密外，邑錡亦將有機會與其他得標廠商針對星光夜視功能展開全面性設計導入（Design-in）合作，成為本次500億無人機採購案中，夜視關鍵技術的供應要角。

資料顯示，本次公開徵求項目打破過往慣例，根據政府採購網資訊，改以功能明確定義包括：沉浸式無人機、投彈式無人機、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機與濱海監偵型無人機。採購規模預計在未來兩年大幅擴增，總數接近五萬架。其中，沉浸式無人機的需求量最大，兩年合計籌獲34,000架。其他機型方面，小型自殺式無人機約為5,860架，中程自殺式無人機約為4,040架，投彈式無人機合計4,140架，而濱海監偵型無人機則為710架。

儘管多數規格與今年7月版本相近，但據業界人士指出，軍備局已於10月份新增關鍵規格，要求甲式至丁式無人機皆須具備「星光夜視功能」。此項高標準的戰術需求變更，一度導致招標流程延宕，也是今日重啟洽商的主因。

為符合軍備局對「輕量化」與「數位化」的嚴苛要求，採用數位星光夜視技術已成為唯一解方。目前市場上，美軍現役採用的Sionyx數位星光夜視技術被視為最符合此標準的選項。

Sionyx 專利技術能以黑矽（Black Silicon）CMOS感光元件，在月光環境下捕捉清晰的全彩數位影像，並直接供AI辨識與圖傳使用。其具備體積小、功耗低、無出口管制風險等優勢，已成為滿足國軍新式無人機全天候作戰需求的關鍵解答。