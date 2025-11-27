散熱廠加速IPO 晉鋒科技申請股票第一上市、今年第2家外國企業

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所27日公告，晉鋒科技-KY（7807）正式送件申請股票第一上市，晉鋒科技為今年第2家申請股票第一上市的外國企業。

晉鋒科技的負責人為董事長張龍雨，公司實收資本額為新台幣2.73億元。公司主要產品為散熱風扇及散熱模組的研發、製造及銷售。其實際營運主體涵蓋薩摩亞商晉鋒國際科技股份有限公司台灣分公司，及東莞市晉鋒五金製品有限公司，其工廠地址位於廣東東莞。

公開說明書顯示，晉鋒科技2024年營收新台幣10.11億元、稅前純益1.47億元，每股稅後純益（EPS）則達5.83元。在市場結構方面，營收高達98.46％集中於中國大陸市場。

另外，晉鋒科技的發言人為總經理張國鋒，代理發言人為財務長張毓容，而公司上市掛牌的主辦承銷券商為凱基證券。

