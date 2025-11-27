2026年台股 已有這四家機構法人上看3萬點以上

時序逐步邁入年終，近來各大機構法人紛紛釋出對明年的展望。統計至目前，對於2026年的台股高點，以中信投顧的35,000點最高，其次是群益投顧的34,000點，排名第三的是凱基投顧的33,000點。

中信投顧27日舉行「2026年投資展望說明會」，總經理陳豊丰推測，樂觀情境下，台積電（2330）明年每股稅後純益（EPS）可望達70-75元，後年則有機會挑戰90元以上。若以EPS約80元推算，台積電股價區間可望上看2,000元，將成為推動台股上漲創高的重要引擎。

在AI需求延續、降息循環啟動、與資金面回流等多重利多帶動下，陳豊丰認為，2026年台股上看35,000點並非天方夜譚。至於短線，年底行情正面偏樂觀，若資金動能續強，不排除在年底前就有機會挑戰30,000點整數大關。

群益投顧日前舉行「2026年投資展望說明會」，總經理范振鴻指出，台灣強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）與廣達（2382）等權值股輪動上漲，將帶動台股持續挑戰高點。

由於AI晶片愈來愈強大，AI資本支出也持續成長，帶動2026年台股企業獲利預估將成長21%，2027年獲利預估也將成長14%，因此在樂觀的情況下，預期台股2026年底前，高點將向上挑戰34,000點。

凱基投顧則指出，2026年台股有望重演「微笑曲線」慣性，也就是第1季延續漲勢，第2-3季出現健康性修正，第4季行情重新轉強。儘管AI股估值偏高，但軍備競賽支撐2026年獲利維持高度成長，獲利年增幅將達20%。

由於AI（人工智慧）投資熱潮尚未見頂，凱基投顧預期2026年將延續自 2023年啟動以來的多頭循環。預估 2026 年台股加權指數高點上看33,000點，約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點，約當16倍本益比。

至於國泰世華銀行方面則認為，預期在資金寬鬆的環境下，加上明後年的企業盈餘仍有雙位數成長，因此美、台股市都將有再創新高的機會。其中，台股就有機會突破30,000點大關。