2026年台股 已有這四家機構法人上看3萬點以上

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

時序逐步邁入年終，近來各大機構法人紛紛釋出對明年的展望。統計至目前，對於2026年的台股高點，以中信投顧的35,000點最高，其次是群益投顧的34,000點，排名第三的是凱基投顧的33,000點。

中信投顧27日舉行「2026年投資展望說明會」，總經理陳豊丰推測，樂觀情境下，台積電（2330）明年每股稅後純益（EPS）可望達70-75元，後年則有機會挑戰90元以上。若以EPS約80元推算，台積電股價區間可望上看2,000元，將成為推動台股上漲創高的重要引擎。

在AI需求延續、降息循環啟動、與資金面回流等多重利多帶動下，陳豊丰認為，2026年台股上看35,000點並非天方夜譚。至於短線，年底行情正面偏樂觀，若資金動能續強，不排除在年底前就有機會挑戰30,000點整數大關。

群益投顧日前舉行「2026年投資展望說明會」，總經理范振鴻指出，台灣強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）與廣達（2382）等權值股輪動上漲，將帶動台股持續挑戰高點。

由於AI晶片愈來愈強大，AI資本支出也持續成長，帶動2026年台股企業獲利預估將成長21%，2027年獲利預估也將成長14%，因此在樂觀的情況下，預期台股2026年底前，高點將向上挑戰34,000點。

凱基投顧則指出，2026年台股有望重演「微笑曲線」慣性，也就是第1季延續漲勢，第2-3季出現健康性修正，第4季行情重新轉強。儘管AI股估值偏高，但軍備競賽支撐2026年獲利維持高度成長，獲利年增幅將達20%。

由於AI（人工智慧）投資熱潮尚未見頂，凱基投顧預期2026年將延續自 2023年啟動以來的多頭循環。預估 2026 年台股加權指數高點上看33,000點，約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點，約當16倍本益比。

至於國泰世華銀行方面則認為，預期在資金寬鬆的環境下，加上明後年的企業盈餘仍有雙位數成長，因此美、台股市都將有再創新高的機會。其中，台股就有機會突破30,000點大關。

台股 台積電

相關新聞

時序逐步邁入年終，近來各大機構法人紛紛釋出對明年的展望。統計至目前，對於2026年的台股高點，以中信投顧的35,000點...

台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點

台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易最高一筆成交價1,549.25元，以高於27日正常交易時間收盤價約8％溢價敲進...

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 兩日高達7,033.05萬元

臺灣證券交易所27日公告，記憶體大廠南亞科（2408）再度傳出鉅額違約交割事件。此次由群益中壢與中信三重2家券商據點合計...

外資買超134億元 這檔人氣股果然高居個股冠軍

台股27日收復月線，以27,554.53點收盤，上漲144.99點，三大法人同步買超，外資買超134.53億元，統計外資...

Meta採購Google TPU 聯發科受惠？小摩台灣區主管哈戈谷這樣看

儘管近日聯發科（2454）股價隨大盤反彈而強漲，不過摩根大通（小摩）證券在最新釋出的個股報告中指出，聯發科由於面臨三大不...

馬年台股可望上看三萬點 AI算力供不應求

中國信託證券投顧27日假南港老爺行旅舉辦2026年投資展望說明會，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行...

