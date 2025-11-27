聽新聞
0:00 / 0:00
台積電盤後鉅額交易溢價8％ 帶動台股目標價28,560點超越歷史高點
台積電（2330）27日在特定多頭買盤作價簇擁下，透過盤後鉅額配對交易均價1,549.25元、成交張數30張的買單，以高於27日現貨收盤價約8％溢價敲進，法人指出，若將該鉅額配對價格與現貨的價差，換算成加權指數漲幅，將有約1,006點空間，指數目標價上看28,560點，換言之，台股可望重新挑戰歷史高點的28,554關卡。
台積電今日股價表現開高走低翻黑，早盤一度攻上1,455元大漲15元並收復月線，惟最後在外資逢高調節下，終場以1,435元小跌5元作收，不過，多頭仍率先以鉅額交易價格作指路參考。
而台積電這一筆30張鉅額配對的成交量、每股均價1,549.25元，與今天漲停價1,580元相當接近；總計台積電今日共有8筆盤後鉅額交易，總成交張數為1,168張、總成交金額16.875億元，平均每股價格1,444.81元，仍比今日收盤價高出9.81元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言