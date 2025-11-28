快訊

就市論勢／散熱、HVDC 供應鏈 有勁

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

近期市場因美12月降息預期變動，出現大幅震盪。非農就業數據從前月修正值減少0.4萬人，回升至增加11.9萬人，遠超市場預估的5.1萬人。休閒及餐飲業就業結構亦優於預期，但9月失業率由4.3%微升至4.4%，顯示就業市場仍具風險。即使12月未見降息，但2026年降息循環仍將延續。

輝達（NVIDIA）財報優於預期，展望正面，2026年下半年預計推出Rubin系列產品排程未改變，且持續新增包含主權AI、xAI等客戶與訂單。毛利率維持穩定，並未存在應收帳款惡化情況，且AI距離過度投資尚有距離，未達泡沫標準。惟市場因漲多獲利賣壓湧現，預期股市經震盪整理後止穩，AI相關展望仍偏向正面。

投資建議

投資焦點聚焦於AI相關供應鏈。雖然近期輝達供應鏈正面臨來自輝達在管理層面施加的價格壓力，但展望2026年出貨量可望大幅跳升。由於輝達供應鏈技術門檻較高，對散熱、HVDC等產業維持正面看法。

另一方面，ASIC族群世代轉換將進入尾聲，加上Google等大廠新AI模型表現優異，推動客製化AI需求持續強勁，2026年相關產業的成長可期。

