外資買超134億元 這檔人氣股果然高居個股冠軍

台股27日收復月線，以27,554.53點收盤，上漲144.99點，三大法人同步買超，外資買超134.53億元，統計外資買賣超個股發現，挾著漲價利多飆漲停的人氣股南亞（1303）最獲外資青睞，單日買超41,173張，居外資買超個股第一名，其次是買超力積電（6770）。

台股早盤以27,517.24點開出，一度拉升至27,659.06點，盤中低點為27,436.59點，權王台積電（2330）以1,450元開高，一度拉升至1,455元，但盤中翻黑，終場收在1,435元，下跌5元，台達電（2308）也是開高走低翻黑，終場收942元，下跌3元。

不過，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、川湖（2059）、智邦（2345）等收高，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）則是領軍記憶體族群上漲，傳產股部分， 塑膠股漲幅6.55%居冠，主要由南亞領軍，旗下電子材料事業部發出漲價通知，全系列CCL/PP預計漲價8%，將自11月20日生效，激勵股價開高後飆上漲停56.2元鎖死，成交量超過15.25萬張。

台股終場收在27,554.53點，上漲144.99點，收復月線，三大法人買超232.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超134.53億元，投信買超68.71億元；自營商買超（合計）29.32億元，其中自營商（自行買賣）買超8.71億元、自營商（避險）買超20.6億元。