外資買超134億元連3買 加碼南亞4.1萬張排第1

美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，激勵台股集中市場指數今天終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線27494點，成交值新台幣4924.12億元。根據證交所統計，今天三大法人合計買超232.55億元。

觀察三大法人籌碼動向，今天全部站在買方。外資及陸資（不含外資自營商）今天買超134.53億元，連3買；投信、自營商也分別買超68.7億元和29.32億元。

個股方面，外資今天買超前3名為南亞4萬1172張、力積電3萬7159張和復華富時不動產ETF2萬3753張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為第一金1萬7014張、富邦金1萬6761張和可寧衛1萬1082張。

第一金投顧資深協理留政鈺分析，台股從5月到10月，連漲了6個月，11月回檔修正合理，且本週迅速反彈，今天又站回月線之上，是非常重要的轉折指標，顯示台股仍處於偏多格局。

留政鈺觀察，現階段台股呈現類股輪動，包括AI相關、光通訊、軍工等多個族群輪流上攻，整體盤勢健康。

留政鈺表示，這波美股修正打到季線，台股則是點到季線就快速反彈，今天站回月線之上。他認為可以把季線當成多空指標，判斷個股或類股的相對位置。