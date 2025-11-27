快訊

記者魏興中／即時報導
晶片大廠聯發科。圖／聯發科提供
晶片大廠聯發科。圖／聯發科提供

儘管近日聯發科（2454）股價隨大盤反彈而強漲，不過摩根大通（小摩）證券在最新釋出的個股報告中指出，聯發科由於面臨三大不利因素影響，因此維持謹慎的「中立」看法，並將目標價由1,300元降至1,260元，降幅3%。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，聯發科未來所將面臨的三大不利因素包括：來自高通在中高階智慧機晶片市場的競爭加劇、成本壓力上升（晶圓代工、封測、載板）、消費端需求疲弱。

一、在中高階智慧機市場競爭加劇方面，哈戈谷說，由於預期高通在中高階市場將採取更具侵略性的定價策略，並受惠於較低的晶圓代工成本，使得聯發科面臨的競爭態勢恐將加劇，不利中高階產品市場的銷售表現。

二、成本壓力上升。由於台積電（2330）先進製程漲價、封測產能緊張、BT 載板上漲，均將為聯發科帶來更高的成本壓力。而聯發科旗艦SoC（系統單晶片）如天璣9500，又因晶片面積增加、設計效率較差，因此毛利較低。

三、消費端需求疲弱。由於 Android 智慧機終端需求疲弱，將成本轉嫁給 OEM 廠的能力也將受到限制。因此，哈戈谷認為智慧型機的毛利率可能下探至 45% 左右，使聯發科平均毛利率跌破 46%，為 2020 年以來首次。

哈戈谷預期，由於2026、2027 年旗艦 SoC 的成長將放緩至 21%、23%，因中國 OEM 的市占率提升將趨緩，因此明年上半年聯發科面臨的毛利率壓力最大，要到下半年才有望透過中高階 SoC 重新設計及提高新款 SoC 價格來緩解部分壓力。

有鑒於相關因素影響，哈戈谷將明年聯發科的每股稅後純益（EPS）由原先預估的69.95元下調至67.14元，降幅4%，其中第1季與第2季EPS將較今年同期分別衰退20%、8%，直到第3季才重啟成長態勢。

因此，儘管聯發科近日因Meta打算採購谷歌（Google）自研TPU的傳聞而激勵股價勁揚，但哈戈谷認為需要更多執行面的明確訊號，因而目前看法難以更為正向，所以維持較為謹慎的「中立」評級，並小幅下調目標價。

Meta採購Google TPU 聯發科受惠？小摩台灣區主管哈戈谷這樣看

儘管近日聯發科（2454）股價隨大盤反彈而強漲，不過摩根大通（小摩）證券在最新釋出的個股報告中指出，聯發科由於面臨三大不...

