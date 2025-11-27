三大法人聯手買超232億元 台股登月能續強？法人這樣看
台積電（2330）、台達電（2308）27日遭遇月線反壓，股價雙雙開高收低，但聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、川湖（2059）、智邦（2345）等仍攜手收高，加上DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）引領記憶體族群強勢彈升，台股大盤彈勢得以延續，終場收漲144.99點、報27,554.53點，成功登月，成交值降至4,916.03億元，指數盤中最高27,659.06點、最低27,436.59點。三大法人聯手買超232.55億元。
法人分析，12月向來受集團作帳、法人結帳與投信加碼等資金因素支撐，表現通常相對強勢。今年11月以來，指數已回調超過2,000點，評價面獲得修正。在資金面與技術面同步改善下，台股12月仍具延續上攻的條件。
統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超134.53億元，投信買超68.71億元；自營商買超（合計）29.32億元，其中自營商（自行買賣）買超8.71億元、自營商（避險）買超20.6億元。
觀察成交值超過百億元個股有9檔，除台積電收跌0.35%之外、其餘皆漲，其中又以華星光（4979）漲7.69%最強。依序為：台積電317.25億元，股價跌0.35%、收1,435元，盤中最高1,455元、最低1,430元；聯發科257.17億元，股價漲3.08%、收1,340元，盤中最高1,370元、最低1,325元；南亞科199.59億元，股價漲6.96%、收146元，盤中最高146元、最低139.5元；波若威（3163）149.3億元，股價漲4.7%、收289.5元，盤中最高296元、最低282元；鴻海142.32億元，股價漲1.76%、收231元，盤中最高232元、最低226元；華星光120.27億元，股價漲7.69%、收224元，盤中最高228.5元、最低210.5元；金像電（2368）115.13億元，股價漲2.79%、收627元，盤中最高638元、最低613元；欣興（3037）100.95億元，股價漲4.76%、收187元，盤中最高189.5元、最低178元；聯亞（3081）100.71億元，股價漲1.33%、收535元，盤中最高575元、最低527元。
