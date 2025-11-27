三大法人聯手買超232億元 台股登月能續強？法人這樣看

大師們齊喊「現金無用」、黃金白銀價格創新高，同時 AI 推動資料量爆炸，讓避險資產與科技需求罕見同步起飛。台股中最明顯的雙棲受益者，就是吃到貴金屬價格與 AI 製程的金益鼎，以及搭上大容量硬碟狂潮與薄膜靶材升級的光洋科... 最近總經專家很閒，因為美國白宮停工之後，很多官方數據都跑不出來，除了看漲說漲、看跌說跌之外，也不知道聊什麼對吧？但你也不要認為股市拉回後，大家就會檢討自己過去的說辭或看法對不對，因為財經專家緊接著又會開始扯別的東西，吸引你的注意力，好比最近就有兩派主流力量在吵，一個是「金本位復興」，因為楊應超、羅伯特清崎、雷達里歐三位國際級大師重複在講，現金報酬跟不上通膨、貨幣體系長期會被稀釋，加上股票持續創高，所以力推黃金最棒，而高盛最近也提到各國央行在11月即將大量買進黃金，尤其中國早在九月就已經加碼15噸的黃金儲備。

2025-11-27 14:16