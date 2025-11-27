黃金暴漲+AI浪潮雙利多！專家點名看好「金益鼎、光洋科」：新一輪起漲點

【文．玩股講客人】

大師們齊喊「現金無用」、黃金白銀價格創新高，同時 AI 推動資料量爆炸，讓避險資產與科技需求罕見同步起飛。台股中最明顯的雙棲受益者，就是吃到貴金屬價格與 AI 製程的金益鼎，以及搭上大容量硬碟狂潮與薄膜靶材升級的光洋科...

最近總經專家很閒，因為美國白宮停工之後，很多官方數據都跑不出來，除了看漲說漲、看跌說跌之外，也不知道聊什麼對吧？

但你也不要認為股市拉回後，大家就會檢討自己過去的說辭或看法對不對，因為財經專家緊接著又會開始扯別的東西，吸引你的注意力。

好比最近就有兩派主流力量在吵，一個是「金本位復興」，因為楊應超、羅伯特清崎、雷達里歐三位國際級大師重複在講，現金報酬跟不上通膨、貨幣體系長期會被稀釋，加上股票持續創高，所以力推黃金最棒，而高盛最近也提到各國央行在11月即將大量買進黃金，尤其中國早在九月就已經加碼15噸的黃金儲備。

另一方面則是AI需求無限爆發，黃仁勳不斷推出新的刺激與市場需求，甚至拿賺到的錢再擴張投資AI，因此伺服器加速擴產、散熱材料與半導體供應鏈全面拉貨。

這也讓半導體、電子股「輪漲」，專家就開始每天跟著換股喊，最新的是記憶體族群，其實這很好笑，因為無論漲什麼大家都會去追，也不管基本面還是產業情況，前陣子是被動元件，再往前則是電源，總之，這些都是AI架構下的各種產業。

所以你看這麼多新聞還是影片，會不會覺得很崩潰？明明錢就很少，專家自己也都不買，現在也不知道是什麼情況，多空都有人在講，有沒有辦法一次搞定全球避險又能兼顧科技爆發？

其實有，兩邊都能吃到的公司就是金益鼎、光洋科。

因為公司本來就做回收，也跟電子產業搭上邊，重點是台積電就是他們的客戶之一，這樣就不會有多空選邊站的問題，反正都能賺到錢，也都有商機，這才是最實際的，不要看一些沒營養的專家亂扯，我們都是「真金白銀」在投資，所以就來講講沒人提的「真金白銀概念股」。

金益鼎（8390）

金益鼎今年最關鍵的，就是剛好吃到金價創高還有AI擴產這兩件事。

大家應該都知道金益鼎本來就是台灣少數能做「高純度貴金屬回收」的公司，所以從半導體、被動元件、電鍍、連接器到光電材料，任何公司產生廢棄物，只要丟給金益鼎就能回收，還可以在製程中提煉出純度超高的金、銀、鈀、銠。

所以今年金價突破歷史新高，白銀也衝高，對金益鼎來說就是直接利多，大家擔心黃金漲高，購入成本跟著變高，但金益鼎回收電子廢棄垃圾而已，加上電子產品爆炸式成長，也讓公司外包量變多，營收自然跟著爆發。

但金益鼎其實不只在貴金屬回收而已，而是在AI製程的鍍金需求被大幅拉高，所以公司就直接賣給下游產業作為原物料使用，就能隨著金屬報價走高而調漲售價，這個利差空間肯定就更漂亮。

再來是研發計畫。

可以清楚看到太陽能板回收進度達到98%，其實這個就是今年第三季投產的西濱廠，主要負責接下來的家用電子廢棄物，當然最重要的是台灣太陽能在20年前大量被裝設，依規範光電模組的壽命大約15～20年，這代表第一波光電拆卸潮在未來三到五年正式啟動，這剛好就是金益鼎的專業，趕在今年底運轉成功，明年獲利當然也就可想而知。

金益鼎 (8390)每股盈餘

金益鼎的EPS這幾年呈現非常明確的階梯式成長，從2016年只有0.12元，到2023年已經跳到5.57元，正式站進5元俱樂部，而且靠的都是本業動能。

2024因為AI庫存調整、金價剛起漲，全年仍能維持4.84元，展現強大耐震度。真正的加速出現在2025，EPS Q1～Q3從1.22、1.52到2.37，季增一路往上，年增更在Q3衝到117%，明顯受到金銀行情、AI鍍金需求與太陽能板回收新廠三條線同時推動。

前三季合計已達5.11元，幾乎確定有機會挑戰刷新歷史新高，顯示金益鼎的獲利已經從穩定走向結構性擴張。

光洋科(1785)

光洋科（1785）本來就是台灣少數能跨入國際半導體與儲存媒體供應鏈的高端材料廠，長期深耕貴金屬薄膜靶材、蒸鍍材料，不管事在晶圓、記憶體、HDD、顯示器等領域都有穩定客戶，所以也包含台積電在內。

至於真正讓市場重新看到光洋科，是一件看起來很普通、但背後極具產業意義的消息就是前面提到的AI熱潮，現在把硬碟需求也推出新高度了，你不要以為有網路或AI，就不用硬碟了，不然幹嘛要有伺服器對吧？

簡單來說，伺服器除了晶片跟電源之外，也會用到大量儲存硬碟空間，這樣才能同時運算大數據，這也會帶動公司靶材需求。

回到業務端來看，113年營收有79.52% 來自貴金屬材料，而這些材料不是一般金屬，而是用在半導體鍍膜、磁性薄膜、HDD盤片、光電顯示器的高純度蒸鍍靶材。

當硬碟往20TB、30TB、40TB HAMR前進，每一次容量翻倍，背後代表的就是靶材與薄膜層次也跟著增加──這正是為什麼市場重新檢視光洋科的成長潛力。

當AI熱潮推升硬碟需求暴增，威騰（WD）、希捷（Seagate）等國際硬碟廠產品供不應求，營運開始重返高峰，光洋科身為全球唯一硬碟的全膜層靶材供應商，當然直接賺到爽。

從規格來看，HAMR目前是30TB等級，預計今年會推出40到50TB等級以上的硬碟規格，電子產品的容量越大，價格當然也不是倍數成長，獲利肯定又會更漂亮。

光洋科 (1785)每股盈餘

再來看看EPS走勢，波動性比金益鼎更大，這當然是因為公司營運不是單純回收而已，而是跟著全球硬碟產業景氣發展，現在需求又開始強了，獲利當然就更漂亮。

過去可以看到全年EPS超過2元就要拍拍手，但2024年一口氣衝上三元大關來到3.21元，今年則是受到關稅戰以及匯損的影響，第二季出現虧損，不過第三季就直接繳出1.17元的佳績。

如果順著AI需求擴大而繳出單季都在1元以上，那麼接下來EPS不只是站穩2元，甚至有機會直接挑戰4元的倍數成長，這個走勢也能凸顯公司正在跨入下一個AI循環。

當金銀價格創高、AI 訂單爆量、材料規格往上跳，這兩家公司也不是碰巧受惠，而是正式站在下一輪景氣循環的起跑線上。

未來三到五年，只要AI維持擴建、資料量持續暴衝、能源與原物料循環走升，就有機會繳出創高財報數據，但如果沒有呢？沒差啊，反正公司本來就可以做回收生意，再加上原物料跟著通膨上漲，當然還有基本獲利可以賺。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金價創高、AI爆量，誰同時受惠？金益鼎＋光洋科雙主線行情全面啟動！