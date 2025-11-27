台股收盤上漲144點收27,554點重返月線 台積電收1,435元小跌5元

台股27日續強，開高走高站上月線，終場收在27,554點，上漲144點，漲幅0.53%，成交量4,916億元，整體保持亮眼，台積電（2330）呈現狹幅震盪，終場下跌5元，收1,435元。

盤面上觀察權值股，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、聯電（2303）、奇鋐（3017）等電子權值呈現上漲，富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885）等金融股同樣表現亮眼，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有鴻勁、台虹（8039）、南亞（1303）、IET-KY（4971）、新盛力（4931）、楠梓電（2316）、瀚宇博（5469）、富世達、華星光（4979）、南亞科（2408）、眾達-KY（4977）、華邦電（2344）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、高技（5439）。

感恩節前夕，美股26日四大指數全面上漲，受輝達等AI概念股反彈帶動，加上 FedWatch 資料顯示，聯準會在12月降息機率已超過 80%，推升風險性資產買氣，再者，伺服器大廠戴爾（Dell）上季獲利優於預期，本季營估優於市場預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增。

統一投顧表示，宣布未來八年規劃1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾、馬斯克預告Robotaxi車隊規模將翻倍、技術指標已從低檔翻揚、12月上漲機率超過八成，眾利多因素將帶動台股年底再戰新高；惟英國政府喊加稅以穩定財政、川普對南非中止援助並取消G20邀請，略影響投資人情緒，預估台股指數震盪盤堅。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股（Google概念股優先）、半導體先進製程相關、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。