台股收盤上漲144點收27,554點重返月線 台積電收1,435元小跌5元

台股27日續強，開高走高站上月線，終場收在27,554點，上漲144點，漲幅0.53%，成交量4,916億元，整體保持亮眼，台積電（2330）呈現狹幅震盪，終場下跌5元，收1,435元。

盤面上觀察權值股，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、聯電（2303）、奇鋐（3017）等電子權值呈現上漲，富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885）等金融股同樣表現亮眼，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有鴻勁、台虹（8039）、南亞（1303）、IET-KY（4971）、新盛力（4931）、楠梓電（2316）、瀚宇博（5469）、富世達、華星光（4979）、南亞科（2408）、眾達-KY（4977）、華邦電（2344）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、高技（5439）。

感恩節前夕，美股26日四大指數全面上漲，受輝達等AI概念股反彈帶動，加上 FedWatch 資料顯示，聯準會在12月降息機率已超過 80%，推升風險性資產買氣，再者，伺服器大廠戴爾（Dell）上季獲利優於預期，本季營估優於市場預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增。

統一投顧表示，宣布未來八年規劃1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾、馬斯克預告Robotaxi車隊規模將翻倍、技術指標已從低檔翻揚、12月上漲機率超過八成，眾利多因素將帶動台股年底再戰新高；惟英國政府喊加稅以穩定財政、川普對南非中止援助並取消G20邀請，略影響投資人情緒，預估台股指數震盪盤堅。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股（Google概念股優先）、半導體先進製程相關、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台積電跌破1400是買點、南亞科「這動作」恐是波段高點！杜金龍：台股並不算貴

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

英特爾護羅唯仁 發出聲明稱台積電對羅指控沒有任何依據

黃金暴漲+AI浪潮雙利多！專家點名看好「金益鼎、光洋科」：新一輪起漲點

大師們齊喊「現金無用」、黃金白銀價格創新高，同時 AI 推動資料量爆炸，讓避險資產與科技需求罕見同步起飛。台股中最明顯的雙棲受益者，就是吃到貴金屬價格與 AI 製程的金益鼎，以及搭上大容量硬碟狂潮與薄膜靶材升級的光洋科... 最近總經專家很閒，因為美國白宮停工之後，很多官方數據都跑不出來，除了看漲說漲、看跌說跌之外，也不知道聊什麼對吧？但你也不要認為股市拉回後，大家就會檢討自己過去的說辭或看法對不對，因為財經專家緊接著又會開始扯別的東西，吸引你的注意力，好比最近就有兩派主流力量在吵，一個是「金本位復興」，因為楊應超、羅伯特清崎、雷達里歐三位國際級大師重複在講，現金報酬跟不上通膨、貨幣體系長期會被稀釋，加上股票持續創高，所以力推黃金最棒，而高盛最近也提到各國央行在11月即將大量買進黃金，尤其中國早在九月就已經加碼15噸的黃金儲備。

國巨（2327）1拆4後變飆股！專家點「2關鍵散戶易忽略」：股價不是空穴來風

很多人原本以為國巨股票分割會把散戶全吸進來，結果不但沒崩盤，反而一路狂飆，成為今年分割股最亮眼的明星。關鍵不只因為 AI、電動車、伺服器帶動被動元件全面復甦，更因為國巨十年大併購布局終於開花結果，從台灣公司變成全球前三大被動元件巨頭...

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

市場押注降息預期升高，台股連三日強勢反彈、累計飆升近千點，投信買超120.2億元，為今年第二大買超金額，力挺昨（26）日...

台股27日續強，開高走高站上月線，終場收在27,554點，上漲144點，漲幅0.53%，成交量4,916億元，整體保持亮...

PCB 續強！金像電再創新高 3檔同步亮燈漲停

台股27日反彈邁入第四天，大盤盤中順利站上月線，市場氛圍明顯轉強。在聯發科（2454）等大型權值股穩盤之外，最受矚目的莫...

台股盤中續強攻月線 AI 伺服器、漲價題材股領軍上攻

在美股感恩節前連四紅、科技股與AI概念股全面走揚激勵下，台股27日延續26日大漲氣勢，加權指數開高逾百點，早盤即站回月線...

