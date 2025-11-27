國巨（2327）1拆4後變飆股！專家點「2關鍵散戶易忽略」：股價不是空穴來風
＊原文時間11月14日。
【文．玩股神探】
很多人原本以為國巨股票分割會把散戶全吸進來，結果不但沒崩盤，反而一路狂飆，成為今年分割股最亮眼的明星。關鍵不只因為AI、電動車、伺服器帶動被動元件全面復甦，更因為國巨十年大併購布局終於開花結果，從台灣公司變成全球前三大被動元件巨頭...
國巨這波真的飆到讓人眼睛一亮。很多人還記得，這家公司過去曾因為董娘賣股引發市場風波，但今年完全不一樣，成了「股票分割」族群裡最會漲的代表。
當時一宣布「一拆四」時，還有不少投資人擔心分割會把散戶吸進來，結果股價會不會被沖垮。想不到完全相反，國巨反而變成市場新寵，這背後其實藏著兩個非常實在的利多。
第一個關鍵就是產業大復甦。
被動元件向來是景氣循環股，但今年有 AI、電動車、伺服器這三大超級趨勢當靠山。
當台積電、輝達拉貨拉到爆，主動元件自然旺，不要忘了每一顆晶片後面都要「電阻＋電容」來撐住，國巨這種被動元件大廠訂單自然也開始回溫。
從電阻、電容到車用規格，需求全面加溫，整個族群等於被 AI 從低潮中硬拉起來。
第二個關鍵更猛，就是國巨的全球版圖強到不像台灣公司。
過去十年他們一直在全世界買買買，從歐美併到日本，產品線從電阻跨到電容、感測器，完整度大幅升級。
最近再吞下日本上市公司「芝浦電子」，直接把全球地位推到前三大。這不是只有EPS增加的問題，而是公司「國際競爭力」變成真正的大咖等級。
所以這波國巨股價大漲不是偶然，而是分割帶來市場關注，加上本業與全球佈局同步強化，導致資金一湧而上。散戶如果只看到「拆股」而看不到「基本面」，真的會錯過一整段行情。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：國巨（2327）重回主升段？一拆四後變飆股，背後兩大關鍵散戶一定要懂！
