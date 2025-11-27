快訊

PCB 續強！金像電再創新高 3檔同步亮燈漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

台股27日反彈邁入第四天，大盤盤中順利站上月線，市場氛圍明顯轉強。在聯發科（2454）等大型權值股穩盤之外，最受矚目的莫過於PCB族群全線噴出，從上游玻纖布、銅箔到中游銅箔基板（CCL），再到下游載板廠同步走揚。

盤面上，亞電（4939）、楠梓電（2316）、瀚宇博（5469）與南亞（1303）早早亮燈漲停，台虹（8039）、德宏（5475）、高技（5439）、欣興（3037）盤中強彈逾5%，金像電（2368）、華通（2313）、富喬（1815）、金居（8358）等也一片漲聲。

法人指出，AI伺服器、高速交換器與高速網通設備需求持續增溫，帶來的產能利用率改善與訂單能見度提升，使PCB產業鏈明年的營收動能受到期待。

其中，金像電今日股價續漲超過2%，盤中再度改寫歷史新高價638元。金像電第3季毛利率拉升至35.6%，季增、年增同步刷新紀錄，高階交換器與ASIC產品比重提高，使營業利益達46億元，營益率達26%，明顯優於市場預估。

加上匯兌助攻，單季EPS衝上6.48元，獲利大幅超標。雖然第4季因ASIC部分產品進入轉換期，出貨量預估略有回落，但營收仍可望年增76%，保持相當強的成長張力。

同樣火力全開的還有亞電與瀚宇博。亞電昨日獲外資大舉敲進1686張，今日開盤迅速攻上漲停，盤中掛單逾9,000張，買盤熱度不減。公司主攻FCCL、Coverlay、Stiffener、MPI等高階材料，應用遍及消費、車載、工控及醫療電子。第3季在旺季需求推動下，營收來到3.77億元，毛利率升至23.1%，季增、年增皆改善，每股稅後純益0.23元，成功擺脫前季匯損陰霾，轉虧為盈，體質調整效益逐步顯現。

瀚宇博則成為投信的心頭好，連續七個交易日獲得加碼，累計達8,537張，今日成交量放大至3萬多張，在多方資金強勢點火下亮燈漲停，股價鎖在106.5元，改寫近兩個月波段高點。

法人認為，在AI伺服器、高速網通設備訂單持續放量的背景下，PCB族群有望成為台股多方主角之一。

網通設備 營收

