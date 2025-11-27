快訊

台股盤中續強攻月線 AI 伺服器、漲價題材股領軍上攻

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

在美股感恩節前連四紅、科技股與AI概念股全面走揚激勵下，台股27日延續26日大漲氣勢，加權指數開高逾百點，早盤即站回月線約27,500點之上，盤中一度大漲逾250點、最高攻至27,659點，指數在27,500點附近高檔震盪，成交量同步放大。 

權值股方面，台積電（2330）盤中最多上漲15元至1,455元，目前暫報1,430元，小跌10元。聯發科（2454）在谷歌TPU題材與外資買盤加持下續強，早盤股價維持在高檔，報1,330元，漲幅2.31%。

另一路資金則回流具漲價題材的記憶體、PCB與被動元件族群。南亞科（2408）、華邦電（2344）等DRAM股盤中漲幅一度逾5%，PCB族群中金像電（2368）、楠梓電（2316）等延續強勢走勢，被動元件股跟隨補漲，顯示市場對明年記憶體與電子上游報價展望轉趨樂觀。

記憶體 被動元件

