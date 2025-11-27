記憶體1天跳水1天大漲怎麼買？法人：這時間點前股價都看好、可逢黑買

記憶體股挾著漲價題材發動攻勢以來，近期因股價急挫，發生南亞科（2408）的違約交割事件，且出現前1天跳水大跌，後1天反彈大漲的走勢，讓投資人有點無所適從，到底還可不可以買？該如何操作？法人坦言，股價本就有漲有跌，不過，記憶體報價仍在上漲，趨勢往上的情況下，看好行情持續到明年上半年沒有問題，逢黑是買點。

台股上周五重挫991點收盤，記憶體股南亞科、華邦電（2344）、群聯（8299）等都是大跌收盤，連帶南亞科在25日爆出巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，為今年上市公司第三起違約交割事件，26日再度引爆記憶體族群賣壓，股價跳水下挫，在台股大漲的情況下，族群表現弱勢。

台股27日持續上漲攻勢，記憶體股則是一掃前一個交易日的陰霾，爆量大漲，華邦電一度衝達56.4元，漲幅5.22%，盤中爆出逾11.6萬張成交量，僅次於南亞，盤中漲幅逾4%；南亞科一度衝達146元，漲幅6.95%，盤中成交量逾11萬張， 居個股成交量第三名，盤中漲幅逾5%。

群聯盤中漲幅近4%、力積電（6770）、旺宏（2337）、創見（2451）、十銓（4967）、品安（8088）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）等也同步上漲，凌航亮燈漲停。

面對記憶體股在上漲以來出現急跌再急漲的震盪走勢，到底還可不可以買？該怎麼操作？統一（1216）投顧董事長黎方國強調，記憶報價仍然上漲，供給端增加還很少，供需吃緊持續，看好股價到明年上半年都沒有問題。

黎方國認為，產能開出需要時間，在未大量擴產前，趨勢仍然往上，在操作上可以在下跌時進場，在多檔股價已上漲一大段的情況下，尤其可以留意評價較低的個股，有機會出現補漲。

至於台股，黎方國表示，12月是上漲機率最高的月份，加上集團作帳發酵，及Fed降息機率再升高等利多效應，預估台股將呈現大區間整理格局，約在季線到歷史高點的28,554點間震盪整理，年前有望再挑戰高點。

黎方國同時點出主流出現改變的情況，雖然AI題材不變，但出現盤面主流由輝達概念股轉向Google的TPU概念股情況，其中台積電（2330）及聯發科（2454）為重要指標，他強調，現階段布局首選TPU概念股，包括鴻海（2317）在內的蘋果概念股、年底前作帳的集團股等，可在拉回時找買點。