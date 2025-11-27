南亞 CCL 漲價亮燈漲停強勢表態 塑膠股指數大漲5%高居所有類股第一

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

塑膠類股指數在27日盤中大漲超過5%，漲幅領先台股各類股指數，南亞（1303）傳出通知客戶，擬調漲銅箔基板（CCL）產品價格，消息激勵南亞股價直攻漲停，買盤氣勢強勁，也帶領台塑集團成員同步大漲，漲勢更蔓延至族群中其他個股。

南亞盤中數度亮燈，成交量破14萬張；台化（1326）、台塑（1301）一度大漲逾4%，均破萬張。漲勢也帶旺至其他塑膠類股，亞聚（1308）、台聚（1304）盤中均超過3%；國喬（1312）、聯成（1313）盤中也上漲約2％。

近期有消息傳出，南亞通知客戶，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月20日交運期生效。人工智慧（AI）用板需求火熱，CCL供不應求，先前大廠已掀起一波中高階產品漲價潮，台灣三大CCL廠台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）均已表示自9月陸續調漲售價。

南亞受惠電子材料部門成長，今年基本面表現領先台塑四寶，受惠IC載板等高階電子材料營收增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科（2408）與台塑化（6505）轉虧為盈，第3季稅後純益達32.6億元，每股純益0.41元，寫近八季新高。

其他塑膠股中，台聚、亞聚日前舉辦法說會，預期明年主要產品EVA價格仍將承壓，將調整產品結構，因應中國大陸明年新產能；但台聚也表示，今年第4季接單價格不錯，預期全年度虧損幅度將可望小於去年。

