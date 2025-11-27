台積電登月腳步踉蹌！「這些大咖」穩住 多空27,500激烈攻防

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
美國聯準會降息預期回升，美股昨夜由科技股領軍收高，「輝積」同步上漲，帶動台股27日成功登月，早盤最高來到27,659.06點、上漲249.52點。

台積電（2330）上方月線有壓，盤中數度翻黑，大盤漲點也隨之腰斬至不到百點；所幸，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等具TPU及AI-ASIC題材的電子要角仍聯袂走強，加上南亞（1303）喊漲CCL、PP價格，放量漲停，點火集團股全面跟漲，金控龍頭富邦金（2881）開低走高，合力壓制空頭持續坐大，盤中多空於27,500城門下展開激戰。

法人指出，最新Fed Watch顯示12月降息機率上升八成以上，美股修正壓力獲得緩解，台股季線壓力同步舒緩，但目前融資餘額依舊維持在3,000億高檔水位，籌碼面凌亂恐拉長整理期。

布局上，預期AI基建仍是當前主軸，包括電源解決方案、PCB材料、水冷散熱等，可多加留意。此外，台積電供應鏈論壇本周登場，相關供應鏈或有輪動表現機會。

