AI熱獲利成長佳、評價合理 雙利多加持台灣科技創新後市看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全球主要市場科技股本益比與獲利預估，台股科技創新後市可期。（資料來源:CMONEY、2025/11/25）
今年來AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近3成的好表現，也讓美股、台股大盤都創下新高，現階段高檔震盪，讓投資人起了居高思危的心態，不過市場法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，台股科技股浪頭正起，建議投資人可透過主動科技台股ETF掌握科技創新投資契機，趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

群益投信台股研究團隊表示，雖然今年來台灣科技類股漲幅表現佳，投資人難免會居高思危，不過，觀察台灣科技股、美國NASDAQ科技、MSCI全球科技股三大指數的本益比與明年EPS年增率預估表現，台灣科技股目前本益比23.9倍，遠不及美國NASDAQ科技31.4倍、MSCI全球科技股31倍，台灣科技股目前估值相對合理；再以明年獲利預估來看，台灣科技股仍有逾2成的成長空間，獲利成長態勢強勁，更彰顯台灣科技的投資價值，因此，建議投資人在2026年的投資一定要有台灣科技創新題材標的。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣。觀察目前台灣出口產品逐漸轉向高技術、高毛利的半導體、高階電子零組件等高附加價值領域，台灣科技產業鏈轉骨，台股科技股也將同步啟航。

陳朝政表示，後續來看，美科技巨頭續添資本支出，有利台灣供應鏈明確的實質訂單驅動。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源。

據了解，全台首檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF（00992A），具有科技雷達選股策略，不只是台積電（2330），只要是科技創新商機全部都會偵測入列。以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。00992A預定12月8日展開募集，投資人可留意相關投資契機。

