中信投顧：台股創3萬點新高可望在明年第四季 估聯準會明年降息3碼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信投顧預期台股創3萬點新高可望出現在明年第4季 估聯準會明年降息3碼。圖/本報資料照片
中信投顧今日在2026年投資展望會上分析，明年的美元展望偏弱，且估美國聯準會降息約降3碼（1碼是0.25個百分點），這些將是台股、歐股、日股等其他主要股市都有資金行情，而中信投顧更看好，明年的中小企業貢獻投資人的台股獲利，將從今年占比5%大幅提升至逾4成。

凱基投顧預期明年有3萬3千點，群益投顧認為有3萬6千點，中信投顧也上看3萬點。中信投顧分析，美國總統川普希望美元不要強勢，因此明年美元會偏弱，除了使原油價格下降、最大的影響在於非美市場受惠於資金流入，使股市有資金動能。

中信投顧認為明年台股的獲利結構會改變，雖然仍由AI股領銜續強，但結構會大有轉變。今年台股獲利年增僅7%，其中70%的台股獲成長更來自台積電，非常傾斜，但明年台股的獲利成長年增除了有20%，呈現大幅領先今年7%的加速成長，今年過度傾斜的結構分化也有所改善，特別是中小型股票也將由5%提升貢獻至超過4成，中信投顧預期，明年台股的本益比平均會來到17.8倍。

對於明年各季走勢，中信投顧預期，明年台股會在第1季見底，第2季起逐季加速成長至年底，且目前逾半數仍在年線之下的個股，明年會落底並逐步轉強，到了第4季由於產業旺季及反應隔年獲利成長的因素，會使追價買盤更積極，台股也將在第4季續創新高，上看3萬點。

台股獲利 中信

