馬年台股要噴了？中信投顧2026展望：行情上看三萬點

中信投顧27日舉辦2026年投資展望說明會，綜觀來年經濟局勢，隨全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場，預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估台股高點可望上看三萬點，投資宜穩紮穩打，攻守兼具，才是最佳策略。

針對今年台股指數目標如何？中國信託證券投顧總經理陳豊丰坦言，目前沒有一個明確數字。原因是去年川普政策的影響已經不再是主要考量。重點是，股市不會悲觀，因為流動性仍佳。流動性改善通常需要降息，而降息已經是市場公開的議程，因此資金面仍偏正面。

陳豊丰表示，加上AI趨勢持續延伸到2027年，意味2026年的行情不會突然結束，但仍需留意波動性，股市漲跌反映的是產業發展訊息與籌碼面的交互作用。例如，今年四月大跌後，籌碼經過清洗，隨後迎來另一波大漲。明年行情也可能類似，波動是正常現象，不會一直單邊上升或下降，因此目前不必過度預測台股會不會突破三萬點，務實的做法是觀察個股與籌碼面。

中信投顧的分析師陳子謙表示，台股目前2025年本益比約21倍，已高於長期平均水準，顯示市場對未來行情已有提前反應。展望2026年，預估台股整體獲利可望年增約20%，換算後的本益比約為17.8倍，雖仍偏高，但尚未達到極端水位，持續創新高機率大，整體仍具一定上漲空間。

另外，展望2026年台股獲利結構，陳子謙分析，2025年台股整體獲利年增率僅約7%，主因逾六成公司獲利下滑（同時台股創新高時，逾六成個股跌破年線）。

展望明年，預期整體獲利可望年增約20%，電子權值股仍為主要支撐，但其貢獻比重將有所降低，整體結構分化明顯改善。非電子類與中小型個股，受惠低基期、關稅效應鈍化及降息環境，營運展望轉佳，盤面可望更趨活絡與欣欣向榮。

陳子謙表示，事實上，2026年台股季獲利年增幅預期將於第1季見低，隨後逐季加速成長至年底。幾乎所有產業獲利均維持或回到成長軌道，其中運輸業仍連續衰退，但傳產表現不俗，電子股則持續雙位數增長。值得注意的是，逾半數產業個股目前仍位於年線之下，預期2026年股價表現將隨基本面落底與復甦，逐步轉強。