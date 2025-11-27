歐義銳榮：通膨降溫釋放動能 歐債長線投資甜蜜點浮現

歐洲債券市場2025年出現令人驚艷的復甦韌性。受惠歐洲中央銀行（ECB）降息，以及通膨壓力緩解，市場氣氛明顯回溫，歐洲國家主權債與企業債再度成為投資焦點。義大利資產管理巨擘–歐義銳榮債券策略主管維爾加洛（Silvio Vergallo）指出，這個趨勢對主權債市場有利，即使是過去利差較大的周邊國家如義大利、西班牙及法國等，今年也實現正收益。

歐債長線投資心法：宏觀定錨、微觀看體質

維爾加洛指出，決定殖利率走向的關鍵核心在宏觀經濟，通膨走勢與歐洲央行的態度是投資市場動向的重要指引，其次才是GDP經濟成長、就業數據和市場情緒的影響力。

針對不同債券市場，評估標準也截然不同。在主權債方面，由於歐元區國家財政狀況不一，投資人除看國家信譽，還高度關注債券發行量與投資人對利差的風險承受度；至於公司債，維爾加洛認為，重點在於企業體質，包括違約機率、盈餘表現以及市場上的債券淨供給等，是決定公司債價格波動的主要因素。

歐債短線變數：地緣政治風險與歐央行態度

維爾加洛提醒，地緣政治風險始終是影響歐洲債市風險溢價的關鍵變數。一旦地緣政治衝突升溫，或是外交危機增加，市場避險情緒高漲（Risk-off），流動性收緊，風險意識提高下，投資人往往會要求更高的風險補償，促使資金湧入歐洲核心國家尋求避風港，進而導致體質較弱的歐洲國家的公債利差擴大。

展望歐洲央行(ECB)的下一步，維爾加洛持「中性偏穩」的看法，2025年底至2026年第1季，歐洲央行都不至於出現劇烈的政策轉向，主因在於歐元區經濟持續增長，且通膨趨勢尚符合央行的基準情境。

雖然大方向不變，但維爾加洛也保留彈性空間，若2026年中，宏觀數據同步走軟，歐洲央行可能才會適度微調，但並非是激進的政策急轉彎。此外，他也強調美國聯準會（Fed）的動向至關重要，任何重大決策勢必對歐洲央行產生不可忽視的連鎖效應。

2026年債市展望：看好主權債、聚焦國防與基建產業

在歐債策略配置上，維爾加洛預測，隨著通膨威脅解除，加上實質收益率仍具吸引力，2026年歐元區主權債將迎來良好的投資機會，尤其是外部需求強勁的歐洲國家，正向看待債券的存續期間。

企業債方面，鑒於收益率極具吸引力，看好歐元投資級與歐元非投資等級債券。在產業選擇上，維爾加洛看好工業、國防及基礎建設領域，預期這些產業將受惠於德國等核心國家的財政支出紅利。此外，他提醒留意體質脆弱的企業所發出的警訊，特別是那些評級B級以下、且財務槓桿過高的公司，例如週期性消費與服務產業，因再融資成本高，恐面臨流動性斷鏈危機，投資人應採取嚴格的選債策略。

維爾加洛認為，儘管利率波動可能導致投資人短期傾向更具流動性的核心主權債，在通膨控制得當且歐洲央行政策穩定下，歐洲債市投資前景依然樂觀。