南亞喊漲 CCL、PP ！股價亮燈奪人氣王 玻纖族群齊揚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台塑集團關係企業南亞（1303）出手！因上游原物料成本走揚，近日已向客戶發出通知，宣布全系列銅箔基板（CCL）與PP產品全面調漲8%，並於11月20日起交運日正式生效。消息一出，市場迅速點火相關族群行情，玻纖股一片漲聲。

調漲訊息帶動買氣湧入，南亞盤中爆出超過12.5萬張大量、登上台股人氣王，股價頻頻觸及漲停56.2元，一舉越過10日線。氣勢連帶推升整體玻纖族群走高，德宏（5475）急彈約9%、直逼月線，富喬（1815）、建榮（5340）、台玻（1802）亦同步勁揚逾4%，族群聯袂表態。

法人指出，AI伺服器架構持續演進將為CCL產業再添柴火。輝達（NVIDIA）次世代平台規格可望再躍升，其中關鍵組件Switch Tray有機會從M8升級至M9，此舉將推動CCL用量與價值同步放大，單櫃產值比GB200／GB300系列更有機會飆升逾200%成為本波漲價的深層支撐。

南亞日前也坦言，自第2季以來，旗下CCL、銅箔、玻纖布、電子級環氧樹脂皆已陸續漲價，尤其高階CCL供不應求情況持續惡化，預估將一路延續到2026年。法人分析，電子材料佔南亞營運比重逾四成，且公司在全球供應鏈中具關鍵地位，此次調價更凸顯產業需求火熱程度不減。

籌碼面上，外資26日單日回補19,205張；11月以來三大法人更是聯手買超達142,721張，其中外資加碼達124,062張、投信買超24,330張，唯獨自營商調節5,671張。市場資金押寶南亞與玻纖材料迎來下一波成長行情。

