快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

中信投顧上看台股明年上3萬點 看好AI及加密貨幣發展

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信投顧上看台股馬年上3萬點，看好AI及加密貨幣發展。圖/本報資料照片
中信投顧上看台股馬年上3萬點，看好AI及加密貨幣發展。圖/本報資料照片

中信投顧今日舉行2026年投資展望說明會，綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要中央銀行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場，且預期明年馬年台股將「先蹲後跳」，中信投顧更預估台股高點可望上看3萬點，比起目前大盤還有上漲逾2000點空間。

對於加密貨幣在資產配置的重要性與日俱增，中信投顧分析，比特幣與以太幣現貨ETF（指數型股票基金）資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果，並看好隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，中信投顧樂觀展望加密貨幣市場後市，中信投顧也看好這些新興趨勢將深刻影響市場格局並帶來新的投資機會。

中信投顧指出，AI熱潮仍未停歇，AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。

中信投顧也分析，從輝達（NVIDIA）的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及 超微（AMD）的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進；同時，傳統雲端服務供應商（CSP）與新興的Neocloud業者（如CoreWeave）都在AI上加碼投資，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。

中信投顧也觀察，AI技術推動自動駕駛與人形機器人技術的加速發展。特斯拉（Tesla） FSD v14已獲正面回饋，而Figure AI與Tesla Optimus目標在2026年陸續推進，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景。同時在高速數據傳輸方面，雖然銅線解決方案（如AEC）在800G短距傳輸仍具成本優勢，但市場高度關注光學方案，中信投顧預期1.6T世代仍將以可插拔光收發模組為主，需求持續上修。

中信投顧也提醒散熱技術的重要性在硬體技術不容忽視。隨著輝達等AI伺服器平台功耗倍數成長，整櫃功耗將達300kW以上，散熱已成系統架構的核心。液冷將成為AI基礎設施的標準配置，並催生出MCCP（微通道水冷板）與MCL（晶片級散熱）等進階技術。

中信投顧也看好， AI正引領醫療革命，特別是在「加速藥物探索與開發」 （如Insilico Medicine與AlphaFold）、「個人化精準醫療」 與「疾病診斷與預測」。AI影像診斷是目前發展最成熟的方向之一，而未來趨勢包括多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療。

AI 中信 新興市場

延伸閱讀

中信投顧：AI需求2030年前不墜 台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊

美媒：中國監管機關禁止字節跳動使用輝達晶片

輝達喊稱霸AI晶片 緯穎、緯創等股價勁揚

北京禁字節跳動用輝達晶片

相關新聞

國巨（2327）1拆4後變飆股！專家點「2關鍵散戶易忽略」：股價不是空穴來風

很多人原本以為國巨股票分割會把散戶全吸進來，結果不但沒崩盤，反而一路狂飆，成為今年分割股最亮眼的明星。關鍵不只因為 AI、電動車、伺服器帶動被動元件全面復甦，更因為國巨十年大併購布局終於開花結果，從台灣公司變成全球前三大被動元件巨頭...

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

市場押注降息預期升高，台股連三日強勢反彈、累計飆升近千點，投信買超120.2億元，為今年第二大買超金額，力挺昨（26）日...

台股盤中續強攻月線 AI 伺服器、漲價題材股領軍上攻

在美股感恩節前連四紅、科技股與AI概念股全面走揚激勵下，台股27日延續26日大漲氣勢，加權指數開高逾百點，早盤即站回月線...

台積電登月腳步踉蹌！「這些大咖」穩住 多空27,500激烈攻防

美國聯準會降息預期回升，美股昨夜由科技股領軍收高，「輝積」同步上漲，帶動台股27日成功登月，早盤最高來到27,659.0...

中信投顧：台股創3萬點新高可望在明年第四季 估聯準會明年降息3碼

中信投顧今日在2026年投資展望會上分析，明年的美元展望偏弱，且估美國聯準會降息約降3碼（1碼是0.25個百分點），這些...

馬年台股要噴了？中信投顧2026展望：行情上看三萬點

中信投顧27日舉辦2026年投資展望說明會，綜觀來年經濟局勢，隨全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。