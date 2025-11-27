中信投顧：AI需求2030年前不墜 台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊

中信金控旗下中信投顧今日舉行投資展望說明會，對於AI產業的發展，中信投顧認為直至2030年之前，AI 算力仍將處於供不應求狀態，未來AI生態布局也將在「多模型共榮」的態勢下深化。且看好Al時代下產能關鍵為先進製程晶片，引領台積電成為領頭羊，更推動前市值占比已逾4成，將是未來牽動台股大盤走勢核心標的。

對於台積電，中信投顧不僅分析台積電仍將是AI股的領頭羊，而且看好台積電降低營收波動且挹注市值攀升的趨勢。中信投顧分析，台積電不但受惠於穩固AI動能支持，刺激台積電HPC（高效能運算）營收比重自2022年4成，已增至今年第3季的近6成水準，且AI需求更驅使台積電的營收季節性出現改變，過往下半年明顯優於上半年、或是第1季因淡季季減幅較大這些趨勢皆不再發生，主因即在於營收更穩定的HPC比重逐步取代智慧手機所致。

中信投顧指出，隨 AI 基礎設施包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、OpenAl、Oracle等上修展望下，供給端對應市場需求，如：AI伺服器、包括應用在手機、PC、IPC、眼鏡、車用、機器人、太空的Edge AI，目前仍處於「供不應求」狀態；中信投顧也分析，輝達作為目前算力主要供應商，仍持續看好2025-2030年營收、獲利展望，而 AMD作為算力供給第三供應商，主要於輝達、CSP ASIC 後做為二、三線客戶的重要供應商，2026年後展望持續上修。

中信投顧也預期未來在算力上AI產業的競合指出，AI巨頭將提供新創公司巨量算力，並推動自家晶片的採用，形成獨特的間接互根影響關係、既共享技術生態，又保持市場競爭力，幾個具有代表性的趨勢，包括了微軟從過往依賴OpenAI到近期將Claude模型納入其生態系統，顯示大型平台正積極整合多模型能力，以滿足企業對多元AI服務的需求。

中信投顧也觀察，AI軍備競賽雖加劇市場集中度，但市場正逐步走向多模型共榮，而非單一贏家獨大。