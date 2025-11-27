快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

聽新聞
0:00 / 0:00

中信投顧：AI需求2030年前不墜 台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信投顧認為，AI需求2030年前不墜，台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊。（路透）
中信投顧認為，AI需求2030年前不墜，台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊。（路透）

中信金控旗下中信投顧今日舉行投資展望說明會，對於AI產業的發展，中信投顧認為直至2030年之前，AI 算力仍將處於供不應求狀態，未來AI生態布局也將在「多模型共榮」的態勢下深化。且看好Al時代下產能關鍵為先進製程晶片，引領台積電成為領頭羊，更推動前市值占比已逾4成，將是未來牽動台股大盤走勢核心標的。

對於台積電，中信投顧不僅分析台積電仍將是AI股的領頭羊，而且看好台積電降低營收波動且挹注市值攀升的趨勢。中信投顧分析，台積電不但受惠於穩固AI動能支持，刺激台積電HPC（高效能運算）營收比重自2022年4成，已增至今年第3季的近6成水準，且AI需求更驅使台積電的營收季節性出現改變，過往下半年明顯優於上半年、或是第1季因淡季季減幅較大這些趨勢皆不再發生，主因即在於營收更穩定的HPC比重逐步取代智慧手機所致。

中信投顧指出，隨 AI 基礎設施包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、OpenAl、Oracle等上修展望下，供給端對應市場需求，如：AI伺服器、包括應用在手機、PC、IPC、眼鏡、車用、機器人、太空的Edge AI，目前仍處於「供不應求」狀態；中信投顧也分析，輝達作為目前算力主要供應商，仍持續看好2025-2030年營收、獲利展望，而 AMD作為算力供給第三供應商，主要於輝達、CSP ASIC 後做為二、三線客戶的重要供應商，2026年後展望持續上修。

中信投顧也預期未來在算力上AI產業的競合指出，AI巨頭將提供新創公司巨量算力，並推動自家晶片的採用，形成獨特的間接互根影響關係、既共享技術生態，又保持市場競爭力，幾個具有代表性的趨勢，包括了微軟從過往依賴OpenAI到近期將Claude模型納入其生態系統，顯示大型平台正積極整合多模型能力，以滿足企業對多元AI服務的需求。

中信投顧也觀察，AI軍備競賽雖加劇市場集中度，但市場正逐步走向多模型共榮，而非單一贏家獨大。

台積電 AI 中信金控

延伸閱讀

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

美媒：中國監管機關禁止字節跳動使用輝達晶片

輝達喊稱霸AI晶片 緯穎、緯創等股價勁揚

台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多

相關新聞

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

市場押注降息預期升高，台股連三日強勢反彈、累計飆升近千點，投信買超120.2億元，為今年第二大買超金額，力挺昨（26）日...

中信投顧上看台股明年上3萬點 看好AI及加密貨幣發展

中信投顧今日舉行2026年投資展望說明會，綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要中央銀行採...

中信投顧：AI需求2030年前不墜 台積電掌先進製程晶片續為台股領頭羊

中信金控旗下中信投顧今日舉行投資展望說明會，對於AI產業的發展，中信投顧認為直至2030年之前，AI 算力仍將處於供不應...

鴻勁掛牌上市一度衝到3千元 中籤者若賣出落袋150萬

鴻勁（7769）上午於台灣證券交易所舉行掛牌上市儀式，上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,00...

台股早盤漲逾200點登月線 台積電開高10元、最高來到1,455元

台股27日開盤指數上漲107.7點，開盤指數為27,517.24點站上月線。台積電（2330）開盤價1,450元，上漲1...

三外資同步唱多 信驊目標價上看7,500

股王信驊昨（26）日強漲4.5%至6,620元，攀歷史新高。觀察外資圈最新報告，摩根士丹利（大摩）、高盛、摩根大通（小摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。