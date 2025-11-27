量化交易新時代：群益證辦研討會引領投資人掌握未來

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券11月26日舉辦量化交易研討會，群益證資深副總裁鄧學人(中)與嘉實資訊資深經理林大為(左)、交易專家老墨(右)等兩位講師於活動現場合影。(群益金鼎證券/提供)
在資訊爆炸與市場波動加劇的年代，傳統憑藉經驗與直覺的交易模式面臨巨大挑戰，投資人迫切需要一套能將量化策略有效導入投資組合的解決方案。為此，群益金鼎證券（6005）國內法人處洞察此一趨勢，11月26日舉辦「解密量化交易：策略 x 平台的致勝組合」研討會。群益深化與嘉實資訊（3158）的策略夥伴關係，利用XQ平台強大的數據運算能力，結合群益專業的投研資源，為客戶打造從「策略發想、回測驗證到自動執行」的一站式服務生態系。

金融市場正面臨典範轉移，隨著演算法交易與大數據分析技術的普及，量化交易（Quantitative Trading）已不再是避險基金的專利，而是現代投資人的標準配備。

群益此次研討會邀請具備深厚實務背景的量化專家「老墨」進行深度專題演講。老墨以當前市場資金流向為主軸，剖析主動型 ETF 的選股，並示範如何透過拆解主動式ETF的機制，來建立投資策略。不過他仍特別強調「從回測到實盤」的鴻溝，呼籲投資人必須按照紀律操作，重視滑價成本與極端行情的風控機制，才能在雜訊充斥的市場中，建立具備長期正期望值的交易系統。

針對許多投資人面臨的程式語言障礙，嘉實資訊資深經理林大為則展示 XQ 平台突破性的量化積木技術。此技術體現無程式碼（No-Code）的趨勢，讓投資人能像堆積木般組合各種技術指標、籌碼數據與財務因子。林大為現場演示策略優化的流程，證明在無需撰寫複雜語法的情況下，依然能進行精密的情境模擬與參數調整，極大化地提升投資人的研究產出效率。

群益金鼎證券國內法人處強調，面對 AI 技術對金融市場的結構性改變，群益將持續扮演「賦能者」的角色。透過舉辦系列講座、論壇、發布深度研究報告，群益將致力於協助客戶建立標準化投資流程，在追求超額報酬的同時，有效控管下檔風險。群益將持續引領國內投資人接軌國際級的量化交易趨勢，共創財富增值新局。

