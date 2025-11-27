聽新聞
0:00 / 0:00
鴻勁掛牌上市一度衝到3千元 中籤者若賣出落袋150萬
鴻勁（7769）上午於台灣證券交易所舉行掛牌上市儀式，上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,000元， 寫歷史新高，大漲1,505元，漲幅100.66%，一舉躍登第五大千金股，中籤者若賣出，將大賺150.5萬元。
證交所總經理李愛玲表示，隨著AI產業的持續發展，也期望鴻勁精密發揮以大帶小的精神，讓更多供應商進到台灣資本市場，李愛玲也稱讚鴻勁生產的IC測試分選機值得信賴，也是半導體產業不可或缺的一環。鴻勁董事長謝旼達表示，公司創立時僅是小型研發團隊，歷經市場挑戰，掛牌是新的里程碑，同時也加重企業的社會責任，未來將強化公司治理及ESG永續發展，讓公司持續成長，回應社會及股東期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言