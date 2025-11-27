快訊

鴻勁掛牌上市一度衝到3千元 中籤者若賣出落袋150萬

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，證交所總經理李愛玲表示，鴻勁生產的精密設備值得信賴。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，證交所總經理李愛玲表示，鴻勁生產的精密設備值得信賴。記者曾原信／攝影

鴻勁（7769）上午於台灣證券交易所舉行掛牌上市儀式，上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,000元， 寫歷史新高，大漲1,505元，漲幅100.66%，一舉躍登第五大千金股，中籤者若賣出，將大賺150.5萬元。

證交所總經理李愛玲表示，隨著AI產業的持續發展，也期望鴻勁精密發揮以大帶小的精神，讓更多供應商進到台灣資本市場，李愛玲也稱讚鴻勁生產的IC測試分選機值得信賴，也是半導體產業不可或缺的一環。鴻勁董事長謝旼達表示，公司創立時僅是小型研發團隊，歷經市場挑戰，掛牌是新的里程碑，同時也加重企業的社會責任，未來將強化公司治理及ESG永續發展，讓公司持續成長，回應社會及股東期待。

鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，鴻勁董事長謝旼達表示，未來責任更加重大。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，鴻勁董事長謝旼達表示，未來責任更加重大。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，並於證交所舉行上市掛牌記者會。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，並於證交所舉行上市掛牌記者會。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，上午於證交所舉行掛牌記者會，鴻勁、證交所以及元大等來賓合影。記者曾原信／攝影
鴻勁精密股份有限公司上午正式上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司，上午於證交所舉行掛牌記者會，鴻勁、證交所以及元大等來賓合影。記者曾原信／攝影

