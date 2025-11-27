台股早盤漲逾200點登月線 台積電開高10元、最高來到1,455元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
台股27日開盤指數上漲107.7點，開盤指數為27,517.24點站上月線。台積電（2330）開盤價1,450元，上漲10元。

群益投顧表示，低基期權值股輪彈，帶動指數挑戰月線之上反壓；惟指數逐漸進入波段回落以來區間相對上緣，估值疑慮反將隨指數攀高有增無減。高基期股震盪調整壓力持續，低基期題材股輪彈擅場，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.波段跌深地板股─大環境股市估值受質疑下，股價基期壓力轉增，近期一些漲到歷史高檔但獲利未見跟上的電子題材股開始領先盤勢走弱。相對而言，一些股價跌到歷史低檔，後續營運展望也不差者，近日逐漸受市場青睞。美食-KY（2723）低檔爆量連三交易日大漲，矽力*-KY（6415）低檔爆量連二交易日大漲。

2.低基期矽光子概念股─輝達、超微等積極投入矽光子技術研發。為強化台灣矽光子產業鏈，經濟部補助產業投入研發元件設計、製程、雷射和光纖封測等領域，矽光子成為AI競賽中熱點區塊。矽光子概念股光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威陸續創新高，推升光環（3234）、眾達-KY（4977）等股價補漲空間。

周三（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,427.12點，上漲314.67點、漲幅0.67%；S&P500指數上漲0.69%；那斯達克指數上漲0.82%；費半指數上漲2.76%。台積電ADR漲1.85%。

受人工智慧（AI）概念股強漲帶動，加上市場對聯準會將於12月再度降息預期持續拉高；AMD大漲3.93%；博通漲3.26%；美光漲2.6%；輝達漲1.4%。

三大法人周三集中市場合計買超226.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超124.2億元，投信買超119.4億元，自營商（自行買賣）買超28.6億元，自營商（避險）賣超45.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少802口至4,555口，其中，外資淨空單減少1,047口至28,657口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少422口至3642口。

選擇權未平倉量部分，11月W4大量區買權OI落在27,300點，賣權最大OI落在27,250點 ; 月買權最大OI落在27,300點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.42。VIX指數下降2.16至24.71。外資台指期買權淨金額0.97億元 ; 賣權淨金額0.18億元。整體選擇權籌碼面偏多。

矽光子 外資

