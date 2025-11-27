快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
市場押注降息預期升高，台股連三日強勢反彈、累計飆升近千點，投信買超120.2億元，為今年第二大買超金額，力挺昨（26）日大漲497點，以27,409點作收、漲幅1.8%。不但收復10日線、更重返27,000點大關。法人預期，後續行情劍指月線關卡，挑戰12月年底多頭格局。

台股連三日上漲、累積反彈974.6點，昨日開高收高，成交量擴增至5,235.3億元，市場偏多氛圍轉強。法人表示，昨日台股技術面「價漲量增」，不僅站回10日線，5日線也上彎提供下檔支撐，同時回補11月21日空方缺口。後市在量價配合下，短線將蓄勢挑戰下彎月線，延續反彈攻勢。

事實上，觀察1995年至2024年近30年台股表現，12月向來是台股季節性最強單月。根據彭博資料顯示，12月正報酬機率高達80%，平均漲幅達2.7%，為全年「勝率最高、平均漲幅也最大」的黃金月。

法人指出，年底集團與投信基金作帳與外資回補布局，將為台股提供穩健偏多動能。

昨日盤面上，軟板、面板、自行車、貨櫃、散裝航運、軍工、運動休閒等族群百花齊放。其中軍工股受惠政府追加國防預算與無人機採購案，亞航（2630）、雷虎、漢翔、事欣科、寶一、晟田亮燈漲停，成為市場最強勢族群。24檔千金股漲多於跌，聯發科漲停表現最強，群聯跌7.7%最弱。

三大法人昨日合計買超227.4億元。其中外資買超124.2億元，連二買，累計買超187.6億元；投信買超120.2億元，由賣轉買，今年第二大、史上第九大買超金額；自營商賣超17億元，由買轉賣。八大公股行庫逢高調節賣超24.4億元，連二賣，累計賣超39.4億元。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，市場傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特為下任聯準會主席熱門人選，12月降息預期攀高至八成，建議留意美聯準會降息動向及即將公布的核心PCE數據。倘若核心通膨放緩，有助強化12月降息預期，並望帶動風險資產持續上行。

投資操作上，建議布局首選以業績題材族群為主，重點聚焦Google等AI概念股、半導體先進製程相關、IP族群、PCB族群、電力能源、成衣製鞋、散裝航運及生技等。

股匯延續反彈 新台幣連2升收31.35元

台股大區間整理 年前有望再戰高點、法人曝這族群躍登盤面主流

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

