香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

證交所助優質企業 IPO

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
左起分別為櫃買中心上櫃審查部經理曾文正、福邦證券董事長黃炳鈞、證交所業務委員胡則華、上市一部經理陳怡成、及福邦證券總經理陳松正。證交所／提供

臺灣證券交易所為打造台灣資本市場成為企業募集資金、壯大規模與拓展事業版圖的平台，成就亞洲資產管理中心目標，與櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，透過整合多元板塊資源，服務大中小微不同規模企業，積極推動國家政策重點產業在台掛牌。

近期並攜手福邦證券（6026）辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，以面對面交流方式，直接提供企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場的綜效。

證交所業務委員胡則華表示，台股10月與11月的日均成交值達5,500億元、總市值約新台幣90兆元，為全球第八大市場，顯示台灣資本市場具高度流動性。

上市除協助企業募資，更重要的是能招募優秀人才、提升品牌知名度，進一步增加企業與供應商合作及信任度，讓許多企業在上市後營運體質全面提升，擴大營運規模並吸引投資人投資。對於企業普遍擔心的上市流程與成本，證交所已大幅優化現行制度，除提供上市前諮詢、流程指引與專業團隊協助。

同時，上市後亦提供永續治理、IR議合等服務，協助企業提升國際能見度。證交所因應政府「亞洲創新籌資平台」政策，除放寬台籍董事規定，亦再次鬆綁創新板規範，開放創新板股票列為當沖標的、放寬投信投資限制。

並針對符合資格企業縮短原股東持股的集保、承銷商保薦及會計師內控專案審查報告期間等，以降低企業負擔、加速進入資本市場。證交所期待具有企圖心、秉持誠信及願意共同成長的企業，成為資本市場的珍貴夥伴。

福邦證券董事長黃炳鈞表示，台灣資本市場為一多層次架構，提供大、中、小型企業多元籌資管道，上市與上櫃資本市場亦各有其特色，如創新板協助創新企業籌資，而櫃買中心則是推動中小企業邁入資本市場的推手，企業得依規模與營運階段選擇最適宜板塊。

資本市場 證交所 櫃買中心

