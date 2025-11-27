就市論勢／矽智財、軍工航太 聚光

盤勢分析

受惠於聯準會（Fed）成員陸續釋出鴿派訊號，重燃市場對12月降息期待，加上地緣政治傳出正面消息，美中熱線談話後，川普有望於明年4月訪問北京，且美國正權衡是否放寬輝達出售AI晶片至中國大陸的限制，雙重利多激勵美股四大指數全面翻揚，吹響台股多頭反攻號角。

台股昨（26）日由權值股領軍進攻，開盤即跳空站穩10日線，一路震盪走高，尾盤拉上當日最高點27,409點作收。終場大漲497點，漲幅1.8%，成交金額放大至約5,235億元。

台股近期受到美國AI類股漲多回檔，以及先前美國政府關門緊縮市場流動性影響，近期呈現修正走勢。進入本周後，權值股走勢漸趨穩健，接續收復多道均線關卡，量能穩定放大，呈現量價齊揚穩健多頭走勢。

然而，觀察比特幣從歷史高點12.6萬美元下跌至8.7萬美元，跌幅高達30%以上，且截至25日11月比特幣ETF淨流出37.9億美元，顯示投資人對市場流動性疑慮尚未完全解除，是否牽動法人對於台股後市策略，值得持續關注。

此外，因Gemini 3.0 pro模型在測試結果及應用端繳出不俗實績，使大型CSP考慮採用TPU，作為GPU晶片以外的AI基礎建設選項可能性，帶動Google供應鏈相關台灣AI類股強力反彈。不過，在漲多後獲利了結心態與AI泡沫議題持續發酵，仍須謹慎應對。

投資建議

大盤以當日最高點作收且量能溫和放大，研判短線盤勢已由整理轉為攻擊，搭配年底偏多行情，建議聚焦關注盤面強勢族群，如AI類股中因CSP自研晶片趨勢受益的ASIC設計服務及IP矽智財族群；具備政策保護傘與標案利多，技術面轉強，可作為波段操作的標的軍工航太類股。