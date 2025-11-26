宏碁遊戲創新版上市 證交所通過
臺灣證券交易所公告，11月26日召開的第870次「有價證券上市審議委員會」審議通過宏碁遊戲（6908）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。
宏碁遊戲負責人為董事長高樹國、總經理為徐挺洋，公司資本額3.5億元、市值14億元，主辦輔導券商為富邦證券。
宏碁遊戲主要業務為3C電腦周邊、遊戲軟體、遊戲商品等產品與數位商務相關服務的代理與銷售、遊戲美術及設計製作。市場結構上，內銷53.69％、外銷46.31％，全體董事持股比率部分，董事7席、占比達71.56％。
宏碁遊戲財務表現上，2023年稅前純益8,033萬元、2024年為5,605萬元、今年前3季6,562萬元。每股稅後純益（EPS）部分，2023年1.7元、2024年1.36元、今年前3季1.05元。
