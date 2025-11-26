外資大喊鴻勁目標價4,000元 明掛牌上市股價先跌近4％
臺灣證券交易所公告，鴻勁（7769）股票自27日開始上市買賣，鴻勁精密股份有限公司為初次上市掛牌，為今年第24家掛牌的本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。
興櫃股王鴻勁普通股數量為161,600,000股、現金增資股款繳納憑證18,330,000股；鴻勁在興櫃的最後一日收跌3.79%至2,615元，雖短線獲利了結賣壓出籠，但股價仍站穩5日線上，技術面來看，短中長均線呈現多頭排列格局，且美系外資對鴻勁目標價已經喊上4,000元，明日上市掛牌表現令市場矚目。
臺灣證券交易所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎鴻勁精密股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。
