信驊股王地位再進化！外資圈齊調目標價 大摩喊這價位居最高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
觀察外資圈最新報告，摩根士丹利（大摩）、高盛、摩根大通（小摩）證券一致看多，紛紛調升信驊目標價，認為AI趨勢與伺服器汰換周期將推升後市需求。其中，大摩目標價上看7,500元，暫居外資圈最高價。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
股王信驊（5274）26日強漲4.5%至6,620元。觀察外資圈最新報告，摩根士丹利（大摩）、高盛、摩根大通（小摩）證券一致看多，紛紛調升信驊目標價，認為AI趨勢與伺服器汰換周期將推升後市需求。其中，大摩目標價上看7,500元，暫居外資圈最高價。

事實上，三大外資同步看多信驊，不約而同紛紛上修目標價。大摩將目標價由6,100元大幅調高至7,500元，暫居最高；高盛由6,000元上調至7,300元；小摩則將目標價自7,000元升至7,200元，評等皆為「優於大盤」及「買進」，合力推升市場對信驊後市的樂觀預期。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、大摩科技產業分析師顏志天表示，信驊持續受惠資料中心建設趨勢。原先預期，一般伺服器整體潛在市場（TAM）未來幾年僅將維持約4%至5%的年均複合成長率（CAGR）。

不過，考量汰換周期加速與AI應用推升需求後，伺服器TAM預估上修至6%至 8%的CAGR。此外，信驊預期至2030年伺服器遠端管理晶片（BMC）市場規模將達4,650萬台，AI伺服器的BMC用量屆時可望超車一般伺服器，成為市場成長主力。

顏志天補充，信驊短期需求依舊強勁，基板供應改善更帶來上行動能。此外，信驊維持第4季營收指引約200至210億元，同時預估2026年第1季營收將上看260至270億元，主因基板供應量提升。產品動能方面，AST2600與AST2700明年仍將是最核心成長來源，其次為BIC。

展望2026年，綜合高盛證券半導體產業分析師呂昆霖、小摩證券表示，信驊有望迎來再一波強勁成長，五大項動能同步啟動，包括：第一，BMC業務市占率提升，既有客戶伺服器平台正從 AST2600 加速遷移至 AST2700，而競爭對手尚缺乏具可比性的產品。

第二，AST2700系列BMC量產將逐步放量，預期AST2700將於2026年第2季開始加速出貨。第三，AST2750平均單價（ASP）及需求有望更高AST2750 的ASP至少比AST2700高20%，且需求已超越AST2700。

第四，Mini BMC新案將於既有客戶中逐步進入量產，也將挹注營運動能。第五，新業務線方面，包括I/O擴展器與資安晶片（PFR）IC，隨著新伺服器平台遷移並加速採用AST2700，出貨量逐步提升。

信驊 伺服器 大摩 小摩 高盛

