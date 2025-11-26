2025上市公司業務宣導會圓滿落幕 引領企業掌握最新法規趨勢

為增進上市公司人員對相關申報業務及對實務運作之瞭解，臺灣證券交易所每年定期舉辦上市公司業務宣導會，提供上市公司財會、稽核、股務及投資人關係等相關人員，瞭解近期上市業務規範重點之年度重要活動，自10月起於台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，11月25日已圓滿結束，各場次出席狀況踴躍，顯見業務宣導會對上市公司相關人員業務執行具有實務效益且深獲重視。

證交所表示，這次宣導會主題涵蓋重大訊息及暫停交易、資訊申報、資通安全、公司治理規章、近期法規修訂、證交法第14條第6項基層員工薪酬相關重點、IR議合服務平台及碳權交易等。重大訊息主題彙整常見缺失等重要案例資料供上市公司參考借鏡，今年另增修重訊發布原則，規範上市公司發生重大事件應完整揭露影響情形，不應因相關損失可能取得理賠、擔保或保全等措施，而未完整揭露相關事件的可能損失及對公司財務業務之影響。

上市公司發生資通安全事件，應持續追蹤後續事件發展，如有重大變化或發現，應即時發布重大訊息補充說明，這次也酌修第4條第1項相關問答集，提供上市公司遵循；在資訊申報方面，為減輕上市公司負擔，今年度刪除部分資訊申報項目，如財務資料表、最大可買回公司股數及金額彙總表，並放寬申報頻率，如上市公司產業分類基本資料改為年度申報，功能性委員會運作情形調整為每年1月10日前申報等；另今年將企業價值提升計畫納入公司治理評鑑指標，鼓勵企業落實提升價值計畫等，以吸引更多國際資金流入。

這次邀請指數公司就建置IR議合服務平台，說明如何強化與投資人的溝通，支援上市公司與投資人議合與提升法說會資訊的鏈結，另邀請碳交所的同仁分享台灣的碳定價制度、國內外碳權交易平台及碳市場未來趨勢等議題。

證交所表示，截至2025年11月25日止，上市公司公告重大訊息逾4萬則，經點閱及媒體轉載產生傳播的乘數效果，愈見重大訊息對投資人投資決策之重要性。證交所藉由宣導會與上市公司代表分享交流，冀使上市公司嫻熟重大訊息、資訊申報及公司治理等相關規定，也提醒上市公司資訊揭露應掌握及時、正確、完整原則，期達成證券市場資訊對稱及透明的目標。

證交所秉持竭誠服務資本市場的精神，每年度定期辦理業務宣導會，除服務與會上市公司代表，另提供講師講授課程影片，置於臺灣證券交易所WebPro影音傳播網 ( https://webpro.twse.com.tw )，供外界線上觀看，以擴大宣導成效，相關活動訊息可至證交所網站 ( https://www.twse.com.tw ) 查詢。