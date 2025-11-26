凱基證券蟬聯TCSA企業永續獎雙獎殊榮 永續推動獲肯定

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲TCSA台灣企業永續獎兩項大獎，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞(右)代表領獎。凱基證券/提供
凱基證券以「擘畫永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會」五大策略為核心框架，持續強化治理制度、資訊透明度與永續金融的推動力度，今年再度獲得TCSA台灣企業永續獎「綜合績效-永續企業績優獎」及「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」兩項大獎，肯定在永續管理、資訊揭露與金融服務品質上的整體進展。

在治理與資訊揭露方面，凱基證券持續精進，包括提升永續資訊的清晰度與完整性，以及強化法遵、風險控管與誠信經營架構，積極因應氣候與自然議題，不僅高碳產業投資比例下降至18%，並持續推動責任投資、綠色商品與服務，使永續金融發展更貼近市場需求與國際淨零趨勢。

凱基證券在人才與組織發展方面亦穩健推進，全年教育訓練時數達16萬小時，同時落實人權政策、職場安全健康與勞資溝通，逐步建構兼具韌性與包容性的職場環境；在客戶服務與權益保護上，持續落實金融消費者權益保護與公平待客原則，並提升數位友善服務與推廣理財知識，同時強化各項防詐措施，致力打造更安全、友善且創新的金融服務體驗。

此外，凱基證券推動永續環境與社會方面展現成果，透過積極推進減碳路徑，落實節能行動，2024年營運排放量較基準年下降33%，呈現連續3年下降趨勢；社會投入整合弱勢扶助、金融教育、志工服務與海洋永續行動，累計志工服務時數突破 3 萬小時，形成可長期延續的社會影響力。

凱基證券推動永續成果亮眼，陸續榮獲金彝獎「傑出ESG永續獎」、台灣永續能源研究基金會「TSAA台灣永續行動獎」、天下雜誌「企業減碳溫度計-成效卓越評比」等多項殊榮，展現深耕永續的堅定承諾，將持續深耕治理、推動永續金融、培育人才、優化金融服務並積極落實環境行動，擴大永續價值影響力，驅動金融成為引領永續未來的核心力量。

