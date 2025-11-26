再獲肯定 富邦證券連續兩年榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎，由副總經理黃瓊萱(右)代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券推動永續、數位雙軸轉型成果再獲肯定。富邦證券26日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第十八屆TCSA台灣企業永續獎」中，榮獲「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告-金融及保險業第一類金雞獎」及「創新成長領袖獎」三項大獎。富邦證券連續兩年獲獎，充分展現在永續發展與數位創新上的卓越表現。

富邦證券以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，將永續理念融入營運決策與企業文化。為持續強化永續經營之公司治理文化，富邦證券制定「公司治理守則」，建置完善的公司治理架構，從誠信經營、風險管理、法令遵循、資訊安全等面向著手，有效監督企業運作，建立良好之營運環境，朝企業永續發展目標邁進。

在環境面，富邦證券積極引導資金流向低碳經濟，2024年綠色債券承銷參與率達56%，環境永續案件占比達62%，責任投資金額達91億元。營運方面則持續透過綠電採購、太陽能板建置與節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，相較2020年減碳幅度達34%；同時導入ISO 14064-1與TCFD架構，強化氣候風險管理與減碳行動，穩步邁向淨零目標。

在社會面，富邦證券致力打造友善職場與家庭支持，2024年投入逾1,500萬元於生育、育兒及子女教育補助，員工粗出生率為平均的2.6倍。同時，公司推動普惠金融與公益行動，志工人次年增逾五成，總投入時數逾4,000小時，擴大社會影響力；同年更投入逾5,000萬元支持體育與藝文活動，積極推動全民運動與文化發展，善盡企業社會責任。

展望未來，富邦證券將持續深化數位治理與AI應用，強化個人化金融服務，提升客戶體驗。公司以「永續發展」與「數位創新」為雙核心，提供兼具效率與社會價值的金融服務，於金融業轉型關鍵期中穩健前行。

富邦 AI 金融業

