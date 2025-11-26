外資續補124億元！南亞科、力積電買賣大風吹 5大金釵同獲加碼

美國聯準會降息預期回升，加上Google TPU點火相關概念股，台股26日甩尾收在當日最高點27,409.54點，續漲497.37點、漲幅達1.85%，連兩日站回季線之上，三大法人聯手買超226.7億元，外資擴大回補124.23億元。統計外資買賣超個股發現，買賣超首位竟然同為記憶體族群，買超南亞科（2408）24,803張最多、賣超力積電（6770）30,275張最多。

台股26日早盤以27,063.17開出，隨後在台積電（2330）躍過10日線、聯發科（2454）快攻漲停鎖死下，激勵鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、廣達（2382）等電子權值軍團群起而上；但是，記憶體族群空軍壓境，華邦電（2344）、南亞科、力積電、旺宏（2337）全面下挫，多空於27,300關展開對峙，尾盤台積電、鴻海、台達電奮力拉升，助力大盤甩尾收在今日最高點。

三大法人連兩日回補，並擴大買超226.7億元。包括外資及陸資（不含外資自營商）買超124.23億元，投信買超119.5億元；自營商賣超（合計）17.03億元，其中自營商（自行買賣）買超28.66億元、自營商（避險）賣超45.68億元。

觀察外資買超前十大個股發現，今日慘遭空頭追打的記憶體龍頭南亞科，竟然位列買超冠軍、回補達24,803張，也是買超前十大個股中唯一的電子股，但仍量縮收低4.88%、報136.5元，股價再度失守140元支撐。

此外，買超前十名中，金融類股占了半壁江山，包括元大金（2885）、凱基金（2883）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、國泰金（2882）五大金釵皆入榜，合計買超達58,788張。