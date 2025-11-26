台股大區間整理 年前有望再戰高點、法人曝這族群躍登盤面主流

台股26日以27,409點收盤，上漲497.37點，站穩季線，法人表示， 12月是上漲機率最高的月份，加上集團作帳發酵，及Fed降息機率再升高等利多效應，預估台股將呈現大區間整理格局，年前有望再挑戰高點；法人強調，多頭盤堅趨勢下，逢拉回可找買點，同時，盤面的主流也出現變化，點名看好TPU概念股，另外，蘋概股及集團股也值得留意。

台股26日受美國聯準會降息預期升溫，TPU與軍工商機等題材引爆多頭熱情，一開盤就收復27,000點關卡，以27,063.17點開出，尾盤在電子三大權值台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）聯袂拉抬下，進一步拉升指數，收在今日最高點27,409.54點，大漲497.37點，連兩日站穩季線之上。

TPU題材點火，Meta傳採用Google自研AI晶片，市場解讀此舉將讓TPU成為輝達（NVIDIA）之外的關鍵替代方案，牽動AI版圖的變化；外界推測，聯發科（2454）是Google ASIC重要合作夥伴，可能承接部分TPU客製化版本設計案， 激勵股價開高走高快速衝上漲停1,300元鎖死到收盤。

台積電收最高的1,440元，上漲25元，漲幅1.77%，加上聯發科飆漲停，激勵TPU概念股起飛，鴻海、台達電、緯穎（6669）、緯創（3231）、英業達（2356）、聯鈞（3450）、欣興（3037）、光寶科（2301）、奇鋐（3017）等同步走高。

統一投顧董事長黎方國表示，台股季線支撐強，多頭盤堅趨勢下，預期大盤將呈現大區間整理格局，由於12月向來是上漲機率最高的月份，加上集團作帳效應發酵，還有市場對Fed降息的預期再度上升，降息機率愈來愈高下，增加市場信心，台股多頭不變。

不過，黎方國點出主流出現改變的情況，雖然AI題材不變，但出現盤面主流由輝達概念股轉向Google的TPU概念股情況，其中台積電及聯發科為重要指標，他強調，現階段布局首選TPU概念股，包括鴻海在內的蘋果概念股、年底前作帳的集團股等，可在拉回時找買點。

黎方國預估，指數區間約在季線到歷史高點的28,554點間震盪整理，年底有機會再挑戰高點。