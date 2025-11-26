日股具三大利多 中國信託投信：聚焦商社、半導體雙核心主軸

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本股市今年表現驚豔全球，在市場資金簇擁下，日經指數一度突破5萬點大關，創下歷史新高，頗有擺脫「失落三十年」陰霾的企圖。示意圖／AI生成

日本股市今年表現驚豔全球，在市場資金簇擁下，日經指數一度突破5萬點大關，創下歷史新高，頗有擺脫「失落三十年」陰霾的企圖。中國信託投信指出，日本市場持續受惠於結構轉型、政策轉向與估值提升三項大利多，未來仍有極大的成長空間，建議投資人可透過日股ETF，聚焦半導體、商社為兩大核心主軸，掌握日股長線成長動能。

中國信託投信總經理陳正華指出，隨著台積電（2330）赴熊本設廠等議題發酵，台灣投資人對日股的興趣與日俱增，透過日股ETF進軍日本股市已成為熱潮。根據最新統計，目前台灣掛牌的日股ETF總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約達25%，顯示日本不僅是台灣人最愛旅遊的國家，台灣投資人的資金也正加速湧入日股。

陳正華說，中國信託投信看準日本股市的結構性轉變與投資潛力，去年一舉推出聚焦日本五大商社的中信日本商社（00955）、專注日本半導體產業的中信日本半導體（00954），以及鎖定高股息企業的中信日經高股息（00956）(基金之配息來源可能為收益平準金)。憑藉前瞻性的產品設計，中國信託投信至今在台灣日股ETF市場的市佔率已達35%，深受投資人青睞。

陳正華表示，今年日本政局出現重大變化，日本迎來史上首位女首相高市早苗，她被視為是「安倍經濟學」的繼承者，市場普遍預期，日本經濟將延續寬鬆貨幣路線，透過日圓弱勢以提高企業收益，進而帶動員工加薪與消費成長，達成經濟成長的良性循環。

陳正華分析，儘管通膨風險疑慮仍在，但日經225指數突破5萬點的歷史新高水準，已明確顯示資本市場對高市新政的高度肯定。加上外資資金持續流入，根據Bloomberg資料，外資10月淨流入日本股市高達430億美元，創今年單月新高，日股長線成長動能值得期待。

中國信託投信投資一部主管張勝原指出，當前日股的投資機會可從商社與半導體兩大核心主軸來掌握。在全球AI浪潮推動下，日本半導體產業作為科技創新的基石，是日本股市中最具潛力的高成長板塊之一。日本在半導體材料、設備等領域擁有全球領先優勢，可望在全球半導體需求增加的趨勢中大幅受益。

張勝原表示，從價值重估角度來看，以日本商社為代表的低估值、高自由現金流企業，持續吸引國際頂級價值投資者青睞。外資資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，不僅經營能源、原物料、食品，近年更積極布局AI、網路資安、醫療領域、再生能源等，持續進行轉型進化。

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威今年以來持續加碼商社持股，特別在8至9月連續增持三菱商事與三井物產持股，雙雙突破10%，成為推升商社族群的重要催化劑。台灣投資人也慧眼獨具，大力買進全台唯一聚焦日本五大商社的中信日本商社，其受益人數今年以來成長超過4倍，為目前受益人數最多的日股ETF。

張勝原強調，00955提供投資人一次參與日本經濟成長主軸的有效工具，兼具匯率題材與企業獲利雙重優勢。隨著高市政策延續、外資持續流入、以及巴菲特長線加碼帶動市場信心，預期日本商社產業仍有持續表現空間。商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在日本企業治理改革與再生能源布局加速落地下，將持續受惠長線成長。

展望未來，陳正華表示，日本市場持續受惠於結構轉型、政策轉向與估值提升三項大利多，未來仍有極大的成長空間，建議投資人可透過相關日股ETF，把握這波難得的日股黃金十年。

日本 日股 ETF 半導體 中國信託 巴菲特

