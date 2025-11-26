快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股千點震盪將反轉行情 法人：震盪反成入場契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股近日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折，「鉅亨買基金」點出美股震盪千點的三大關鍵，下跌更多是情緒被放大，而非基本面轉弱。法人分析台股示意圖／AI生成
美股近日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折，「鉅亨買基金」點出美股震盪千點的三大關鍵，下跌更多是情緒被放大，而非基本面轉弱。法人分析台股示意圖／AI生成

美股近日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折，「鉅亨買基金」點出美股震盪千點的三大關鍵，下跌更多是情緒被放大，而非基本面轉弱。這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。

市場最敏感的議題是外界將甲骨文的債務壓力與「AI泡沫」扣在一起。尤其在Google再度拉高AI熱度後，越熱的市場越容易對負面消息產生反向解讀，形成「越強越怕」的情緒循環。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美國政府已把AI發展提升到國家級戰略，Genesis Mission的重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」。在這種政策強度下，即便某家公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求正在全面爆發，並非僅靠題材支撐。

市場震盪的第二個來源，來自延宕40多天的9月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使得原本押注12月快速降息的市場預期降溫。張榮仁分析，市場反應的不是經濟轉壞，而是對「降息被延後」的短線失望。但從經濟邏輯來看，這反而是股市長期的好消息。如果美國因經濟強勁而不急著降息，代表企業獲利體質健康、就業市場穩定、需求動能扎實。簡單說，「因經濟太好而不降息」與「因景氣太差而被迫降息」對市場意義完全不同。昨日下跌反映的是短線預期修正，而非基本面的逆轉。

美國聯準會日前提及資金水位將從「充裕」回到「充足」，被部分投資人誤讀為「流動性即將緊縮」。「鉅亨買基金」強調，聯準會手中仍握有多項成熟工具，包括必要時擴表等手段，可在市場需要時即時補充流動性。從政策環境與資金結構來看，美國並不存在流動性突然轉為吃緊的條件。昨日震盪更像投資人自我驚嚇的「心魔行情」，而非資金面出現實質壓力。

「鉅亨買基金」認為，美股如下跌的本質並非基本面惡化，而是短線情緒大幅偏移。在AI政策力挺、能源與資料中心基建需求爆發、AI長任務能力與生產力革命逐步實現之下，AI 的成長動能反而愈來愈扎實。美國經濟也仍站在強健的基本面之上，並未出現趨勢性的轉弱訊號。張榮仁建議投資人，震盪期間應維持紀律，穩定布局，而不是在情緒波動中迷失方向。投資人可透過「鉅亨超底王」兼具定期定額及急跌加碼的機制，幫自己在震盪行情中，維持紀律投資，並把握住好的加碼切入點。

市場 美國聯準會 AI 降息 甲骨文

延伸閱讀

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

聯準會降息希望再度升高 華爾街股市收紅

相關新聞

發哥飆起來…跌27％後聯發科（2454）直衝漲停…專家分析：跟Google「大四喜」利多有關？

投資人總是：樂觀的時候很樂觀，悲觀的時候很悲觀。沒辦法！這就是人性，不然怎麼會總是忍不住在股市裡追高殺低？最明顯的例子就是今天開盤沒多久，股價就鎖住漲停板的聯發科（2454）。 檢視人稱「發哥」

台積電早有天花板警訊？股添樂曝「緯穎、緯創、鴻海、廣達」目標估值算法

台股上週歷經連續下殺，市場情緒急凍。財經YouTuber股添樂表示，這波修正雖讓許多投資人帳面不美觀，但從估值角度來看，反而是「最期待看到的健康修正」。 台積電估值偏高早有跡象 回檔反讓未來空間變大 股添樂指出，台積電上次突破8倍淨值比是在2021年初，當時即為高點，而10月中再度逼近同樣位置，因此提醒投資人多加留意。

投信大買近120億元！三大法人續回補226億元 台股連兩日站穩季線

台股26日受美國聯準會降息預期升溫，以及TPU與軍工商機等題材引爆相關族群多頭熱情，大盤一開盤即收復2萬7千關、並快速衝...

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

台股26日收盤上漲497.37點，終場以27,409點作收，成交量5,087.91億元；台積電（2330）收盤價1,44...

台股上漲逾300點重返27K 台積電開高15元

台股26日開盤指數走揚151點，開盤指數為27,063.17點。指數持續走高，上漲逾300點；台積電（2330）開盤價1...

外資續補124億元！南亞科、力積電買賣大風吹 5大金釵同獲加碼

美國聯準會降息預期回升，加上Google TPU點火相關概念股，台股26日甩尾收在當日最高點27,409.54點，續漲4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。